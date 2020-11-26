Президент Санду будет «добивать» Додона и «топить» социалистов — эксперт

Анастасия Иванова

Политический аналитик Виктор Жосу пологает, что избранный президент Молдавии Майя Санду будет «методично добивать» своего бывшего оппонента на выборах Игоря Додона и «топить» Партию социалистов. Сегодня, 26 ноября, об этом эксперт написал на своей странице в соцсетях, отметив, что это будет вполне ожидаемо.

По словам Жосу, «обстоятельства непреодолимой силы» возникнут с моменты принятия Санду присяги, тогда у Игоря Додона автоматически исчезает иммунитет.

«И не нужно быть провидцем, чтобы понять, что новый президент будет добиваться возбуждения уголовного преследования бывшего президента. Снова актуализируется история с кульком (видеозапись на которой бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк якобы передает Додону деньги в черном пакете), глядишь, всплывут какие-нибудь новые подробности, мало ли. Но и это еще не интрига», — рассуждает Жосу.

Интрига может возникнуть, говорит политолог, если генеральный прокурор Александр Стояногло и на сей раз откажется возбудить уголовное дело о незаконном финансировании ПСРМ.

Напомним, в деле о «кульке Додона» (видеозапись той встречи была предана гласности оппозицией 18 мая) Генпрокуратура не увидела состава преступления. В ведомстве констатировали, что в ходе дознания не было возможности установить содержимое пакета и определить тех лиц, которые вели съемку, что сделало невозможным дальнейшее расследование и предъявление обвинения в совершении преступления.

«Тогда неизбежно противостояние между Санду и Стояногло, причем уже на новом витке. Противостояние, в котором на стороне нового президента будет не только инфантерия в лице „хороших людей“, „хороших НПО“ и „хороших СМИ“, но и, что в данном случае куда важнее, тяжелая артиллерия в лице представителей так называемого коллективного Запада», — отмечает Жосу.

Он добавил, что «давить и выкручивать руки (фигурально выражаясь) западники умеют», поэтому Стояногло придется не легко.

«Впрочем, нелегко лишь в том случае, если не даст добро на возбуждение уголовного дела. Чего мы, разумеется, знать не можем. В этом-то и интрига. Кто ж его знает, может, и возбудит?» — задался вопросом Виктор Жосу.

Как сообщало ИА Newstes , на брифинге 25 ноября новоизбранный президент Молдавии (второй тур голосования прошел 15 ноября) объявила о своем намерении реорганизовать Высший совет безопасности республики. В повестку Совбеза будут включено обсуждение наиболее резонансных дел, в числе которых кража из банковской системы страны, концессия Кишиневского аэропорта, а также незаконное финансирование политических партий в ходе избирательных кампаний. Она намерена выступить с законодательными предложениями по изменению нормативной базы для ужесточения наказаний за эти нарушения.

«Финансирование кампаний за счёт мешков с деньгами, как местных, так и зарубежных, должно караться очень жёстко», — подчеркнула Санду.