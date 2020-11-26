США озаботились защитой прав журналистов в Белоруссии
Представители СМИ не должны подвергаться угрозам, физическому насилию или арестам по причине выполнения своей работы в качестве журналистов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства США в Белоруссии.
Отмечается, что «США очень обеспокоены опасным положением белорусских независимых СМИ, произвольными арестами журналистов за последние несколько месяцев и возбуждением властями Белоруссии уголовных дел против журналистов».
Кроме того, заявляется, что США «настойчиво призывают власти Белоруссии защищать и поддерживать основные свободы на всей территории страны, особенно свободу собраний, слова и прессы».
Напомним, в Белоруссии после прошедших 9 августа президентских выборов начались массовые акции протеста. В ходе несанкционированных митингов были задержаны десятки представителей СМИ, которые находились на них в рамках выполнения своей профессиональной деятельности. В настоящее время под стражей находятся не менее 23 белорусских журналистов. Шестерым из них грозит многолетний срок за участие в организации массовых беспорядков.