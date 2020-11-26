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США озаботились защитой прав журналистов в Белоруссии

США озаботились защитой прав журналистов в Белоруссии

Представители СМИ не должны подвергаться угрозам, физическому насилию или арестам по причине выполнения своей работы в качестве журналистов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства США в Белоруссии.

«Соединенные Штаты осуждают действия властей Белоруссии в отношении местных и иностранных журналистов. Представители СМИ не должны подвергаться угрозам, физическому насилию, арестам или тюремному заключению со стороны кого-либо просто по причине выполнения своей работы в качестве журналистов. Сильные независимые СМИ, свободный обмен информацией и доступ к ней необходимы для того, чтобы верховенство закона могло укорениться в любом обществе», — заявили в американском посольстве.

Отмечается, что «США очень обеспокоены опасным положением белорусских независимых СМИ, произвольными арестами журналистов за последние несколько месяцев и возбуждением властями Белоруссии уголовных дел против журналистов».

«Мы по-прежнему обеспокоены угрозой аннулирования официального статуса местных СМИ, а также прекращением действия аккредитаций и длительной задержкой повторной аккредитации журналистов, работающих на иностранные СМИ, — сказано в заявлении.

Кроме того, заявляется, что США «настойчиво призывают власти Белоруссии защищать и поддерживать основные свободы на всей территории страны, особенно свободу собраний, слова и прессы».

«Белорусский народ заслуживает защиты своих прав и того, чтобы его голос был услышан, а независимые СМИ — незаменимая платформа для голосов всех белорусов. Невозможна нормализация отношений с режимом, жестоко подавляющим собственный народ», — подчеркнули в посольстве США.

Напомним, в Белоруссии после прошедших 9 августа президентских выборов начались массовые акции протеста. В ходе несанкционированных митингов были задержаны десятки представителей СМИ, которые находились на них в рамках выполнения своей профессиональной деятельности. В настоящее время под стражей находятся не менее 23 белорусских журналистов. Шестерым из них грозит многолетний срок за участие в организации массовых беспорядков.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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