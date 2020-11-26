Трепещи, нарушитель: украинские копы будут осваивать гироскутеры и гироборды
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»
В украинской полиции, кроме конных отрядов и подразделений на велосипедах, появятся еще и патрули на современных видах транспорта. Для нужд полиции планируется закупить гироскутеры, гироборды, электросамокаты и моноколеса. Об этом сообщает портал государственных закупок.
Покупателем выступает Центр обслуживания подразделений Нацполиции Украины. За восемь персональных транспортеров заказчик готов заплатить 101 589 гривен. Поставщика планируется найти до 22 декабря.
В заявке на покупку представители полиции уточнили, что хотят приобрести четко определенные виды транспортеров, но готовы согласиться и на модели-аналоги:
два гироскутера Ninebot by Segvay MiniPRO 320;
два гироборда IO Chic Smart-F/S3 Black;
два электросамоката Xiaomi MiJia Electric Scooter Black M365;
два моноколеса Inmotion SCV V5+ black.
Напомним, полицейские патрули на гироскутерах можно увидеть в США, в странах Западной Европы и Юго-Восточной Азии. Для правоохранительных органов чаще закупают не прогулочные туристические, а специальные усиленные модели транспортеров.
Фото pixabay.com
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