Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Трепещи, нарушитель: украинские копы будут осваивать гироскутеры и гироборды

Трепещи, нарушитель: украинские копы будут осваивать гироскутеры и гироборды

Трепещи, нарушитель: украинские копы будут осваивать гироскутеры и гироборды

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В украинской полиции, кроме конных отрядов и подразделений на велосипедах, появятся еще и патрули на современных видах транспорта. Для нужд полиции планируется закупить гироскутеры, гироборды, электросамокаты и моноколеса. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Покупателем выступает Центр обслуживания подразделений Нацполиции Украины. За восемь персональных транспортеров заказчик готов заплатить 101 589 гривен. Поставщика планируется найти до 22 декабря.

В заявке на покупку представители полиции уточнили, что хотят приобрести четко определенные виды транспортеров, но готовы согласиться и на модели-аналоги:


два гироскутера Ninebot by Segvay MiniPRO 320;
два гироборда IO Chic Smart-F/S3 Black;
два электросамоката Xiaomi MiJia Electric Scooter Black M365;
два моноколеса Inmotion SCV V5+ black.

Напомним, полицейские патрули на гироскутерах можно увидеть в США, в странах Западной Европы и Юго-Восточной Азии. Для правоохранительных органов чаще закупают не прогулочные туристические, а специальные усиленные модели транспортеров.

Фото pixabay.com

195 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Эксперты обсудили сильные и слабые стороны малых партий
Эксперты обсудили сильные и слабые стороны малых партий
А у нас во дворе: почему представители светского общества так хотят казаться аристократами (а выглядят ряжеными)
А у нас во дворе: почему представители светского общества так хотят
Время искать виноватых: почему наш футбол может похвастаться только скандалами
Время искать виноватых: почему наш футбол может похвастаться только
Полнолуние и затмение 30 ноября 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Полнолуние и затмение 30 ноября 2020 года: что можно и что нельзя
В Чувашии появится единая платформа для дистанционного обучения
В Чувашии появится единая платформа для дистанционного обучения
В Санкт-Петербурге открылся Центр опережающей профессиональной подготовки
В Санкт-Петербурге открылся Центр опережающей профессиональной
Единая декада профориентации пройдет в Забайкалье
Единая декада профориентации пройдет в Забайкалье
Президент Санду будет «добивать» Додона и «топить» социалистов — эксперт
Президент Санду будет «добивать» Додона и «топить» социалистов —
В России разработан экспресс-тест на Covid-19 по слюне
В России разработан экспресс-тест на Covid-19 по слюне
Вышел новый сингл Алексея Фомина, который войдет в будущий альбом
Вышел новый сингл Алексея Фомина, который войдет в будущий альбом
Четыре работы Джона Констебля два века пролежали в семейном альбоме
Четыре работы Джона Констебля два века пролежали в семейном альбоме
Как пользоваться онлайн-кинотеатром IVI при минимуме расходов?
Как пользоваться онлайн-кинотеатром IVI при минимуме расходов?

Топ на сегодня

Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха
Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорного
Батя — Батый: поддержка псевдоистории в Татарстане — политика или привычка?
Батя — Батый: поддержка псевдоистории в Татарстане — политика или
Географический диктант объединит участников из разных стран
Географический диктант объединит участников из разных стран
Пашинян: Признание независимости Карабаха внесено в международную повестку
Пашинян: Признание независимости Карабаха внесено в международную
Что покупать из косметики в "черную пятницу": собрали все скидки
Что покупать из косметики в "черную пятницу": собрали все скидки

Еще по теме

Xiaomi представила первый тизер игрового смартфона Black Shark 2
В Думе вновь попытались вписать гироскутеры в ПДД
В Сети появилось фото игрового смартфона Xiaomi Black Shark нового поколения
В Киеве избили и ограбили начальника подразделения полиции