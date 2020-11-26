Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Турецкий путч: сотни бывших военных приговорены к пожизненным срокам

Турецкий путч: сотни бывших военных приговорены к пожизненным срокам

Турецкий путч: сотни бывших военных приговорены к пожизненным срокам

Суд в Анкаре вынес сегодня, 26 ноября, суровые приговоры обвиняемым в причастности к попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года. На скамье подсудимых оказались 475 человек, большинство из которых приговорены к нескольким пожизненным срокам. К пожизненному тюремному заключению всего приговорены 337 человек.

Многие бывшие военные получили от 3 до 79 пожизненных сроков с «отягчающими обстоятельствами», передаёт государственное информагентство Anadolu. Ещё 60 приговорены к длительным тюремным срокам, а 75 признаны невиновными.

Это уже не первый приговор по делу о военном путче в Турции. В июне прошлого года, после очередного судебного процесса, сообщалось, что ещё 28 судебных разбирательств пока не завершились, а всего по подозрению в причастности к попытке госпереворота было задержано около 55 тысяч человек.

Уголовный суд Анкары приговорил 30 мая 2019 года 56 бывших турецких военнослужащих к пожизненным срокам заключения за участие в попытке госпереворота. Среди осуждённых тогда были военные пилоты, которые в ночь неудавшегося путча с 15 на 16 июля сбросили бомбы и открыли огонь по зданиям парламента, Национальной разведывательной организации Турции и другим госучреждениям в столице страны. Подсудимые получили от шести до 29 пожизненных сроков. Бывший полковник ВВС Угур Капан, который на вертолёте доставил захваченного заговорщиками тогдашнего начальника Генштаба ВС Турции Хулуси Акара (ныне министр обороны страны) с авиабазы «Акынджи» (в 35 км от Анкары) на территорию президентского дворца, получил 29 пожизненных сроков или почти 4000 лет тюрьмы по совокупности содеянных преступлений.

Напомним, жертвами военного путча в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года стали более 250 человек, свыше 2 тыс. получили ранения. За неудавшимся госпереворотом турецкие власти ввели режим чрезвычайного положения, отменённый в июле 2018 года. За прошедшее время под арест помещены десятки тысяч человек. Среди них — военнослужащие, сотрудники полиции, работники прокуратуры и судебных органов, журналисты, правозащитники, представители других профессий. Постоянно проживающего в США с 1999 года исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена турецкие власти считают лидером «террористической сети» FETÖ и «идейным вдохновителем» попытки госпереворота. Анкара добивается от американской стороны экстрадиции Гюлена из США.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Гороскоп Василисы Володиной на декабрь 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на декабрь 2020 года
Расписание ВПР будет определено в зависимости от эпидемиологической ситуации – Рособрнадзор
Расписание ВПР будет определено в зависимости от эпидемиологической
В Астрахани был подписан меморандум о сотрудничестве колледжей
В Астрахани был подписан меморандум о сотрудничестве колледжей
Учителя России и Беларуси соберутся на Международном образовательном форуме
Учителя России и Беларуси соберутся на Международном образовательном
Турецкий путч: сотни бывших военных приговорены к пожизненным срокам
Турецкий путч: сотни бывших военных приговорены к пожизненным срокам
Обрезать кутикулу нельзя, лак нужно хранить в холодильнике и еще 7 мифов о ногтях и маникюре
Обрезать кутикулу нельзя, лак нужно хранить в холодильнике и еще 7
«Зеленский становится еще одним президентом-разочарованием для Украины»
«Зеленский становится еще одним президентом-разочарованием для
Эксперты обсудили сильные и слабые стороны малых партий
Эксперты обсудили сильные и слабые стороны малых партий
А у нас во дворе: почему представители светского общества так хотят казаться аристократами (а выглядят ряжеными)
А у нас во дворе: почему представители светского общества так хотят
Время искать виноватых: почему наш футбол может похвастаться только скандалами
Время искать виноватых: почему наш футбол может похвастаться только
Полнолуние и затмение 30 ноября 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Полнолуние и затмение 30 ноября 2020 года: что можно и что нельзя
В Чувашии появится единая платформа для дистанционного обучения
В Чувашии появится единая платформа для дистанционного обучения

Топ на сегодня

Пашинян: Признание независимости Карабаха внесено в международную повестку
Пашинян: Признание независимости Карабаха внесено в международную
Школьники и студенты Сахалина представят свои работы на региональном этапе конкурса «Вода: проектируем будущее»
Школьники и студенты Сахалина представят свои работы на региональном
Госдума России приняла закон об «удаленке» во втором чтении
Госдума России приняла закон об «удаленке» во втором чтении
В Свердловской области состоится форум лучших учителей региона
В Свердловской области состоится форум лучших учителей региона
Абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям – 2020» стала педагог дополнительного образования из Казани
Абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям – 2020» стала

Еще по теме

Боевики, устроившие в Актобе теракт, получили пожизненные сроки
Более 40 человек в Тунисе приговорены к смертной казни за «терроризм»
Турецкие власти уточнили число жертв неудавшегося переворота
В Турции от работы отстранены около 13 тысяч полицейских