Турецкий путч: сотни бывших военных приговорены к пожизненным срокам

Анастасия Иванова

Суд в Анкаре вынес сегодня, 26 ноября, суровые приговоры обвиняемым в причастности к попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года. На скамье подсудимых оказались 475 человек, большинство из которых приговорены к нескольким пожизненным срокам. К пожизненному тюремному заключению всего приговорены 337 человек.

Многие бывшие военные получили от 3 до 79 пожизненных сроков с «отягчающими обстоятельствами», передаёт государственное информагентство Anadolu. Ещё 60 приговорены к длительным тюремным срокам, а 75 признаны невиновными.

Это уже не первый приговор по делу о военном путче в Турции. В июне прошлого года, после очередного судебного процесса, сообщалось, что ещё 28 судебных разбирательств пока не завершились, а всего по подозрению в причастности к попытке госпереворота было задержано около 55 тысяч человек.

Уголовный суд Анкары приговорил 30 мая 2019 года 56 бывших турецких военнослужащих к пожизненным срокам заключения за участие в попытке госпереворота. Среди осуждённых тогда были военные пилоты, которые в ночь неудавшегося путча с 15 на 16 июля сбросили бомбы и открыли огонь по зданиям парламента, Национальной разведывательной организации Турции и другим госучреждениям в столице страны. Подсудимые получили от шести до 29 пожизненных сроков. Бывший полковник ВВС Угур Капан, который на вертолёте доставил захваченного заговорщиками тогдашнего начальника Генштаба ВС Турции Хулуси Акара (ныне министр обороны страны) с авиабазы «Акынджи» (в 35 км от Анкары) на территорию президентского дворца, получил 29 пожизненных сроков или почти 4000 лет тюрьмы по совокупности содеянных преступлений.

Напомним, жертвами военного путча в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года стали более 250 человек, свыше 2 тыс. получили ранения. За неудавшимся госпереворотом турецкие власти ввели режим чрезвычайного положения, отменённый в июле 2018 года. За прошедшее время под арест помещены десятки тысяч человек. Среди них — военнослужащие, сотрудники полиции, работники прокуратуры и судебных органов, журналисты, правозащитники, представители других профессий. Постоянно проживающего в США с 1999 года исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена турецкие власти считают лидером «террористической сети» FETÖ и «идейным вдохновителем» попытки госпереворота. Анкара добивается от американской стороны экстрадиции Гюлена из США.