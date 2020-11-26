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Украина похвасталась успехом с МВФ для «получения очередного транша»

Украина похвасталась успехом с МВФ для «получения очередного транша»

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Министерство финансов Украины успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по проекту госбюджета на 2021 год.

Как сообщили в ведомстве, основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения главных бюджетных показателей — доходов, расходов и дефицита бюджета.

«В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ, в частности, для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша», — сообщили в Минфине.

Напомним, ранее сообщалось, что делегация Украины в Вашингтоне не достигла договоренностей с МВФ о новом кредитном транше. Причиной назывался конституционный кризис в Украине, а также несоблюдение условий МВФ об ограничении размера дефицита бюджета.

Интервью с известным инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой о сотрудничестве с МВФ и возможном экономическом кризисе читайте на сайте «ФАКТОВ».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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