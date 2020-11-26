Украина сделала Кремлю предложение по встрече в "нормандском формате": о чем идет речь

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Украинская делегация в ходе «самого жесткого» заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось 25 ноября в режиме видеоконференции, предложила провести встречу в «нормандском формате» до конца 2020 года.

Об этом говорится в сообщении делегации на странице в социальной сети.

«Проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в „нормандском формате“, которая бы подвела итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам „Парижского саммита“ в декабре 2019 года, и обсудить планы по дальнейшему их выполнению — вот какой выход предлагает украинская делегация в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что глава украинской делегации Леонид Кравчук принципиально требует от российской стороны, как участника ТКГ, взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию относительно необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года.

В украинской делегации также добавили, что консолидированная позиция лидеров государств «нормандского формата», которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, остается главным ориентиром для дальнейшей работы.

Ранее сообщалось, что на заседании политической и гуманитарной подгрупп ТКГ от 24 ноября стороны не смогли договориться о разблокировании контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

Напомним, что украинская сторона инициировала внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе, в ходе которого планируют рассмотрение шести вопросов, в том числе и освобождение удерживаемых лиц.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава миссии ОБСЕ в Украине Хайди Грау заявила, что переговоры по созданию мирного плана по Донбассу на заседании ТКГ 25 ноября не продвинулись. Стороны не смогли достигнуть прогресса в вопросе создания мирного плана по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Фото: gordonua.com