Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Украина сделала Кремлю предложение по встрече в "нормандском формате": о чем идет речь

Украина сделала Кремлю предложение по встрече в "нормандском формате": о чем идет речь

Украина сделала Кремлю предложение по встрече в "нормандском формате": о чем идет речь

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Украинская делегация в ходе «самого жесткого» заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось 25 ноября в режиме видеоконференции, предложила провести встречу в «нормандском формате» до конца 2020 года.

Об этом говорится в сообщении делегации на странице в социальной сети.

«Проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в „нормандском формате“, которая бы подвела итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам „Парижского саммита“ в декабре 2019 года, и обсудить планы по дальнейшему их выполнению — вот какой выход предлагает украинская делегация в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что глава украинской делегации Леонид Кравчук принципиально требует от российской стороны, как участника ТКГ, взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию относительно необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года.

В украинской делегации также добавили, что консолидированная позиция лидеров государств «нормандского формата», которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, остается главным ориентиром для дальнейшей работы.

Ранее сообщалось, что на заседании политической и гуманитарной подгрупп ТКГ от 24 ноября стороны не смогли договориться о разблокировании контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

Напомним, что украинская сторона инициировала внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе, в ходе которого планируют рассмотрение шести вопросов, в том числе и освобождение удерживаемых лиц.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава миссии ОБСЕ в Украине Хайди Грау заявила, что переговоры по созданию мирного плана по Донбассу на заседании ТКГ 25 ноября не продвинулись. Стороны не смогли достигнуть прогресса в вопросе создания мирного плана по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Фото: gordonua.com

36 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В ООН обсудили санкции США и Евросоюза против других государств
В ООН обсудили санкции США и Евросоюза против других государств
Более 576 заявок поступило на четвертый сезон олимпиады "Я - профессионал"
Более 576 заявок поступило на четвертый сезон олимпиады "Я -
Госдума России приняла закон об «удаленке» во втором чтении
Госдума России приняла закон об «удаленке» во втором чтении
Началась реализация проекта по созданию цифровой образовательной среды – Сергей Кравцов
Началась реализация проекта по созданию цифровой образовательной
В Алтайском крае подводят итоги конкурса «Сейф сказочных гаджетов»
В Алтайском крае подводят итоги конкурса «Сейф сказочных гаджетов»
Московские школьники посетят вебинары, организованные вузами
Московские школьники посетят вебинары, организованные вузами
Модель Коко Роша стала мамой в третий раз
Модель Коко Роша стала мамой в третий раз
В Свердловской области состоится форум лучших учителей региона
В Свердловской области состоится форум лучших учителей региона
Продолжается голосование за лауреатов Национальной премии «Победа»
Продолжается голосование за лауреатов Национальной премии «Победа»
Абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям – 2020» стала педагог дополнительного образования из Казани
Абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям – 2020» стала
Лавров встретится с Лукашенко
Лавров встретится с Лукашенко
Пашинян: Признание независимости Карабаха внесено в международную повестку
Пашинян: Признание независимости Карабаха внесено в международную

Топ на сегодня

Байден: «Мы столкнулись совершенно с другим миром»
Байден: «Мы столкнулись совершенно с другим миром»
Минпросвещения открывает набор учителей русского языка для участия в гуманитарном проекте «Класс!»
Минпросвещения открывает набор учителей русского языка для участия в
Новый скандал между Украиной и Венгрией: Будапешт грозит закрыть кафедру украинского языка
Новый скандал между Украиной и Венгрией: Будапешт грозит закрыть
Венгрия — Украина: «Конструктивного диалога» по Кулебе никак не получается
Венгрия — Украина: «Конструктивного диалога» по Кулебе никак
Правительство России направит 10 млрд рублей на выплаты медикам
Правительство России направит 10 млрд рублей на выплаты медикам

Еще по теме

МИД Украины рассказал, кто сорвал «нормандскую» встречу
В Киеве считают, что препятствия для встречи в «нормандском формате» сняты
Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»
Украина предложила обсудить соглашение с РФ по Азову в «нормандском формате»