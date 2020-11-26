Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Украинцам упростили банковские операции

Украинцам упростили банковские операции

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

С 1 декабря 2020 года украинцы смогут осуществлять кассовые операции в банках, используя цифровой паспорт.

Об этом сообщил =AZWYpNJ-pkSaJn5pxnFAMiZsMW_FJKyNnhFOKgeZCW0rD7D3uftF0XXMupepM29c6GCWUf6EEgnV7Yd4O-YV0SaOBbvz8dhpbGCkmWu_4ktQaUDrMm-5q6upFT7bAeCUYVshnilQnXMPotpYu0WdhHwC&__tn__=%2CO%2CP-R]вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отметивший, что новые правила утвердил Национальный банк Украины.

«Банковские услуги становятся еще более удобными. Можно открывать счет онлайн с „Дією“, пользоваться шеррингом — делиться цифровой копией документа. С 1 декабря станет доступна верификация и идентификация личности по электронному паспорту для осуществления кассовых операций в банке. Пользуйтесь электронной ID-картой или биометрическим паспортом для выезда за рубеж», — пишет вице-премьер на своей страничке в соцсетях.

А вот такое разъяснение дает НБУ: «При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении „Дія“. Упрощается процедура принятия банками на исследование сомнительных (относительно подлинности и платежности) банкнот и монет национальной валюты и сомнительных банкнот иностранной валюты. В соответствующей справке вместо паспортных данных клиент должен предоставить контактную информацию (номер телефона и / или адрес электронной почты)».

Ранее в НБУ предупредили Верховную Раду, что в случае утверждения правительственного законопроект об антикоррупционной политике без правок, в Украине может быть ликвидировано понятие банковской тайны.

Речь идет о положении, которым предлагается создать единый реестр счетов физических и юридических лиц, а также реестр индивидуальных банковских сейфов, и сделать его открытым для правоохранительных и контролирующих органов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

437 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Тихановская пообещала аннулировать все договоренности Лукашенко с Россией
Тихановская пообещала аннулировать все договоренности Лукашенко с
СМИ: Сирийская армия и боевики ИГИЛ несут серьёзные потери в тяжёлых боях
СМИ: Сирийская армия и боевики ИГИЛ несут серьёзные потери в тяжёлых
Это официально: Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в третьей части "Фантастических тварей"
Это официально: Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в третьей части
Кармические сценарии: что это такое и можно ли их изменить
Кармические сценарии: что это такое и можно ли их изменить
В Калмыкии начал работу мобильный технопарк «Кванториум»
В Калмыкии начал работу мобильный технопарк «Кванториум»
В Москве стартовали онлайн-курсы для будущих военных переводчиков
В Москве стартовали онлайн-курсы для будущих военных переводчиков
Эффективные методы борьбы со вшами
Эффективные методы борьбы со вшами
Список косметики для макияжа: что должно быть в косметичке каждой девушки?
Список косметики для макияжа: что должно быть в косметичке каждой
При нехватке пищи гусеницы бабочек-монархов лезут в драку
При нехватке пищи гусеницы бабочек-монархов лезут в драку
США озаботились защитой прав журналистов в Белоруссии
США озаботились защитой прав журналистов в Белоруссии
Первый рейс после исторического соглашения: Нетаньяху встретит «плоды мира»
Первый рейс после исторического соглашения: Нетаньяху встретит «плоды
Гороскоп на 2021 год: Рыбы
Гороскоп на 2021 год: Рыбы

Топ на сегодня

Селена Гомес, Риз Уизерспун, Блейк Лайвли, Джулия Робертс и другие звезды, которые любят и умеют готовить
Селена Гомес, Риз Уизерспун, Блейк Лайвли, Джулия Робертс и другие
Санкции США грозят предприятиям гражданского авиастроения России
Санкции США грозят предприятиям гражданского авиастроения России
Красносельский: Эффективность российских миротворцев — безоговорочна
Красносельский: Эффективность российских миротворцев — безоговорочна
Возвращение биткоина: инвесторы ищут в криптовалютах «тихую гавань»
Возвращение биткоина: инвесторы ищут в криптовалютах «тихую гавань»
Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха
Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорного

Еще по теме

ЦБ отозвал лицензию у трёх московских банков
В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
Центробанк отозвал лицензию у банка «Рублев»
Дума узаконила право банков блокировать карты при подозрении на хищение средств