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В Армении оппозиция планирует отставку Пашиняна

В Армении оппозиция планирует отставку Пашиняна

Оппозиционные депутаты армянского парламента планируют созвать в четверг внеочередное заседание Национального собрания для обсуждения вопроса об отмене военного положения, введенного в стране с 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

На сайте законодательного органа отмечается, что внеочередное заседание созывается в 10.00 мск по инициативе депутатов. Ранее оппозиция несколько раз предлагала в экстренном порядке обсудить возможность отмены военного положения, однако правящая фракция «Мой шаг» бойкотировала заседание совета парламента, который должен был санкционировать созыв пленарного заседания. Позднее глава инициировавшей обсуждение вопроса фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян заявил, что оппозиционные депутаты попытаются добиться проведения внеочередного заседания без разрешения совета.

Отмена военного положения позволит оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста — во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода главы правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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