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В ООН обсудили санкции США и Евросоюза против других государств

В ООН обсудили санкции США и Евросоюза против других государств

Односторонние санкции, которые вводят США и ЕС, представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности, усугубляют гуманитарную ситуацию в ряде регионов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

В среду постпредства России, Китая, ЮАР, Нигера, Сент-Винсента и Гренадин при ООН провели неформальную встречу Совбеза (по так называемой «Формуле Арриа») по теме «Односторонние принудительные меры». Ряд представителей стран ЕС в ходе мероприятия вновь повторили тезис о том, что их односторонние санкции не наносят ущерба простым людям и не сказываются на гуманитарной ситуации в странах, против которых введены санкции.

«Конечно, мы отметили замечания наших западных коллег, утверждающих, что меры, введенные их правительствами, являются их международным обязательством и не направлены против обычных людей. Как мы видим — направлены. И возникает простой вопрос: это меры против людей являются вашими международными обязательствами?» — сказал Небензя.
«Это незаконные ограничения и принудительные меры со стороны США и ЕС на самом деле представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности, усугубляют гуманитарную ситуацию от Ближнего Востока до Африки, в Латинской Америке и Европе», — подчеркнул он.

Небензя напомнил участникам встречи об инициативе президента РФ Владимира Путина создать так называемые «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций, прежде всего для доставки важнейших товаров, медикаментов и средств защиты, необходимых для борьбы с пандемией.

Небензя также указал, что страны-члены совместно с соответствующими структурами ООН могли бы рассмотреть инициативу РФ по осуществлению мониторинга посредством системы ООН последствий односторонних принудительных мер.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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