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13 австралийским спецназовцам грозит отставка за убийства в Афганистане

13 австралийским спецназовцам грозит отставка за убийства в Афганистане

13 солдатам австралийского спецназа грозит увольнение из армии в связи с обнародованой информацией о незаконных убийствах в Афганистане. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу армии страны.

В независимом отчете, опубликованном на прошлой неделе, содержатся доказательства того, что 19 австралийских солдат убили 39 пленных-талибов и мирных афганцев. Правда, ни один из 19 военных в отчете не назван по имени, но информация о всех была передана командованию для возможного судебного преследования.

Генерал-лейтенант Рик Бёрр, командующий австралийской армией, признал, что 13 военным были выданы уведомления, которые могут привести к их отставке. Берр не назвал никого из них, но сообщил, что их не было в списке тех 19 военных, которым могут быть предъявлены уголовные обвинения.

«На данный момент 13 человек получили уведомления об административных мерах в связи с расследованием в Афганистане», — сказал Бурр журналистам в Канберре.

На прошлой неделе после публикации отчета Бёрр принес официальные извинения Афганистану. В отчете о поведении австралийского спецназа в Афганистане в период с 2005 по 2016 год говорится, что старшие коммандос, возможно, заставляли младших солдат убивать беззащитных пленников, чтобы «приучить их к крови» на поле боя. В ходе расследования было изучено более 20 000 документов и 25 000 изображений, а также под присягой опросили 423 свидетеля. Австралия направила войска, чтобы присоединиться к коалиции под руководством США, которые пытались подавить исламистское движение «Талибан» в Афганистане после падения режима талибов в 2001 году.

Как сообщало ИА Newstes , по информации британской Daily Mail, за три недели девять австралийских солдат покончили с собой на фоне обнародования фактов их военных преступлений в Афганистане. Это восемь военнослужащих-мужчин и одна женщина в возрасте от 20 до 50 лет. Считается, что на суицид повлиял стресс, который испытывали фигуранты расследования, в ходе которого были обнаружены доказательства 39 убийств, совершенных австралийскими спецназом.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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