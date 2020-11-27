Безоговорочное превосходство России — эксперт о ракете «Циркон»

Алексей Вольцев

Гиперзвуковые ракеты определяют технологическое превосходство России над другими государствами мира, ни у кого больше нет ракет, способных летать на такой скорости. Об этом заявил военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik, комментируя испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Ракета стартовала с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в Белом море и, преодолев 450 километров, поразила цель в Баренцевом море. Скорость полета ракеты составила более восьми Махов.

Литовкин не исключил, что скорость, превышающая 8 Махов, — не предел.

«Будет ли летать такая техника быстрее? Скорее всего, будет. Если мы достигли такого результата, смогли обеспечить длительный полет на гиперзвуковых скоростях, значит, наши конструкторы уже понимают, как сделать эту скорость выше и полет дальше. То, что наши моряки испытывают эту технику, говорит о том, что Россия технологически вырвалась далеко вперед», — уверен Дмитрий Литовкин.

По окончании тестов гиперзвуковой комплекс «Циркон» поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, помимо морской версии, о разработке «Циркона» наземного базирования.