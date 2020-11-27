Безоговорочное превосходство России — эксперт о ракете «Циркон»
Гиперзвуковые ракеты определяют технологическое превосходство России над другими государствами мира, ни у кого больше нет ракет, способных летать на такой скорости. Об этом заявил военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik, комментируя испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Ракета стартовала с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в Белом море и, преодолев 450 километров, поразила цель в Баренцевом море. Скорость полета ракеты составила более восьми Махов.
Литовкин не исключил, что скорость, превышающая 8 Махов, — не предел.
По окончании тестов гиперзвуковой комплекс «Циркон» поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, помимо морской версии, о разработке «Циркона» наземного базирования.