Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » «Блок Кернеса – Успешный Харьков» выдвинул председателем Харьковского облсовета Сергея Чернова, его замом — Степана Масельского, — СМИ

«Блок Кернеса – Успешный Харьков» выдвинул председателем Харьковского облсовета Сергея Чернова, его замом — Степана Масельского, — СМИ

«Блок Кернеса – Успешный Харьков» выдвинул председателем Харьковского облсовета Сергея Чернова, его замом — Степана Масельского, — СМИ

В пятницу, 27 ноября 2020 года, самая большая фракция Харьковского областного совета «Блок Кернеса — Успешный Харьков» выдвинула кандидатов на посты председателя облсовета и его заместителя. Об этом пишет сайт «112.ua» со ссылкой
на Telegram-канал «Резидент».

В ходе собрания депутатов фракции «Блок Кернеса-Успешный Харьков», получившей по результатам выборов 46 из 120 мандатов, были утверждены кандидатуры на ключевые руководящие посты облсовета.

«Блок Кернеса — Успешный Харьков» определил кандидатом на председателя областного совета Сергея Чернова, опытного местного политика, уже занимавшего этот пост. А его заместителем — Степана Масельского, тоже поработавшего в регионе на выборных должностях районного и областного уровня. Руководить непосредственно фракцией «Блока Кернеса — Успешный Харьков» в облсовете будет Кирилл Кернес, сын избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса", — пишет сайт «112.ua».

По информации этого источника, «Блок Кернеса — Успешный Харьков» начинает переговоры о сотрудничестве с другими политическими силами, прошедшими в облсовет. Координировать переговорный процесс будет Степан Масельский, которого в регионе считают наряду с Сергеем Черновым профессиональной и достаточно нейтральной фигурой.

По итогам местных выборов 2020 года в Харьковский областной совет прошли 46 представителей от «Блока Кернеса — Успешный Харьков», 29 — от ОПЗЖ, по 17 депутатов от «Слуги народа» и Блока Светличной «Разом», 11 — от «Европейской солидарности».

Напомним, 24 ноября 2020 г. президент подписал Указ об увольнении главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, который с ноября прошлого года так и не смог найти общий язык с местным истеблишментом и наладить работу.

25 ноября 2020 г, Кабмин согласовал его отставку и поддержал предложение главы государства о назначении новым главой ХОГА руководителя аппарата Днепропетровской ОГА 47-летней Айны Тымчук. В тот же день Алексей Кучер подал в территориальную избирательную комиссию заявление с просьбой зарегистрировать его депутатом городского совета Харькова по списку «Слуги народа».


7 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Географический диктант пройдет в новом формате
Географический диктант пройдет в новом формате
25% детей Магаданской области обучаются на базе «Кванториума»
25% детей Магаданской области обучаются на базе «Кванториума»
Минстрой России планирует разрешить размещение школ в многофункциональных зданиях
Минстрой России планирует разрешить размещение школ в
Ольга Кабо, Екатерина Одинцова, Ирина Дубцова и другие на бьюти-премии в Москве
Ольга Кабо, Екатерина Одинцова, Ирина Дубцова и другие на
Россия отправила в Карабах около 300 тонн стройматериалов
Россия отправила в Карабах около 300 тонн стройматериалов
«Единая Россия» предложила пополнять бюджет, продавая останки мамонтов
«Единая Россия» предложила пополнять бюджет, продавая останки мамонтов
В Ненецком автономном округе в детский технопарк «Кванториум» зачислено более 420 детей
В Ненецком автономном округе в детский технопарк «Кванториум»
Бьюти-дайджест: от косметики Артемия Лебедева до бодипозитивного календаря
Бьюти-дайджест: от косметики Артемия Лебедева до бодипозитивного
Небесный фаллос "Победы", пессимистичные шведы, Лукашенко о своем будущем: о чем пишут в Телеграме 27 ноября
Небесный фаллос "Победы", пессимистичные шведы, Лукашенко о своем
Вербовщица рассказала о ИГИЛ: Детей послабее — на бомбы, покрепче — в бой
Вербовщица рассказала о ИГИЛ: Детей послабее — на бомбы, покрепче —
Карасин и Абашидзе вместо встречи в Праге поговорили по видеосвязи
Карасин и Абашидзе вместо встречи в Праге поговорили по видеосвязи
Загитова раскрыла секреты стройной фигуры
Загитова раскрыла секреты стройной фигуры

Топ на сегодня

Свыше 10 тысяч человек из России и Беларуси принимают участие в фестивале детей и молодёжи «Земле жить!»
Свыше 10 тысяч человек из России и Беларуси принимают участие в
«Главный принцип создания цифровой образовательной среды в том, что процесс обучения находится на первом месте, а технологии – на втором» – Сергей Кравцов
«Главный принцип создания цифровой образовательной среды в том, что
Искусство управления школой и задачи современного директора обсудили эксперты программы «Образовательная среда»
Искусство управления школой и задачи современного директора обсудили
Песков прокомментировал расследование "Проекта" о "третьей дочери" Путина: "Провокационная желтизна"
Песков прокомментировал расследование "Проекта" о "третьей дочери"
Прощание с Марадоной, "черная пятница", Рогозин против капитализма: о чем пишут в Телеграме 26 ноября
Прощание с Марадоной, "черная пятница", Рогозин против капитализма: о

Еще по теме

Кернеса официально выдвинули на пост мэра Харькова
В горсовете Харькова матерно опровергли смерть Геннадия Кернеса
Суд по делу Кернеса продолжится 14 ноября
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова