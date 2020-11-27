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Экс-советник Ермака раскрыл детали своего скандального увольнения

Экс-советник Ермака раскрыл детали своего скандального увольнения

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Экс-министр финансов Игорь Уманский, работавший последнее время советником главы Офиса президента Андрея Ермака, публично заявил о своей отставке.

В авторской программе главного редактора интернет-издания «ГОРДОН» Алеси Бацман он рассказал, что до подачи заявления об увольнении разговора с главой ОП у него не было.

По словам бывшего чиновника, в конце сентября он предварительно предупредил Ермака о том, что будет уходить, так как не видит смысла в своей работе, когда он, по большому счету, «занимается ничем».

Ермак предложил немного подождать. Но прошло еще полтора месяца — ситуация не изменилась. И Уманский написал заявление об отставке.

После этого Ермак высказал претензии советнику в связи с тем, что тот публично сообщил об отставке и предложил пообщаться после своего выздоровления.

Уманский же считает, что поступил правильно, не видя долгое время реакцию на свои наработки, предложения и инициативы.

«Когда ты даешь какие-то материалы, даешь какие-то предложения и это заканчивается ничем, ты понимаешь, что эффективность такой работы стремится к нулю. Окей, тогда я буду публично это делать», — сказал экс-советник.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, уже вышедший на работу после болезни, 27 ноября опубликовал в Facebook пост, в котором попытался объяснить ситуацию с Уманским.

По его словам, Игоря Уманского он очень уважает. Поэтому и пригласил в свою команду.

Глава ОП пишет, что «возлагал на его опыт и аналитические способности большие надежды в контексте преодоления коррупции в Украине».

При этом Ермак обвинил Уманского в том, что тот, «имея абсолютную свободу и все возможности для этого», не смог «донести любую необходимую информацию до руководства государства, в правительство и правоохранительной системы».

«И если этого не удалось сделать, то точно не из-за нас. Желаю Игорю удачи с его новыми проектами, надеюсь, что он возьмет вектор на конструктивность, и мы все вместе будем работать над тем, чтобы преодолеть коррупцию в Украине!», — так закончил Ермак свой пост.

Напомним, недавно Уманский рассказал, куда ушли деньги из ковидного фонда и как «картель» зарабатывает на «Большом строительстве».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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