Лучше "Молитва": DZIDZIO предложил изменить гимн Украины

Лидия Мартынова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Известный певец DZIDZIO, мощно исполнивший Гимн Украины на официальном праздновании Дня Независимости на Софийской площади в Киеве, считает, что нашей стране в качестве гимна нужно использовать другое произведение.

Своими размышлениями он поделился в интервью для одного из YouTube-каналов, пишет «Сегодня».

В качестве такого альтернативного варианта певец назвал песню «Боже великий, единый, нам Украину храни».

«Боже великий, єдиний, нам Україну храни» — молитва за Украину. Там идеально все, там все есть", — уверен DZIDZIO.

По словам артиста, к таким выводам дон пришел, когда записывал гимн с молодежным оркестром.

«Я сделал анализ гимнов всех европейских государств, прослушал, как у них, и как у нас в разных вариантах исполнения. Понял, что это был бы супер-гимн», — рассказал он.

В то же время певец не призывает немедленно изменять официальную песнь страны, отмечая, что нынешний гимн отражает традиции борьбы за независимость Украины.

«Многих людей не устраивает „Ще не вмерла…“, при этом они не прислушиваются, что не „Украина“, а „Украины“. То есть, „Украины ни слава, ни воля“. Это более такой воинственный гимн, который писался, когда не было Украины», — объяснил артист.

Поэтому в ближайшее время украинцам, похоже, не предстоит отправляться на референдум, одним из вопросов которого будет изменение национального гимна.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в стране продолжаются дискуссии вокруг Большого герб Украины. И недавно победителя конкурса уличили в советской пропаганде.

Фото: showbiz.fakty.ua