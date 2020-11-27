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Пашинян дважды за ночь переговорил с Путиным: «вторжение» в Сотк

Пашинян дважды за ночь переговорил с Путиным: «вторжение» в Сотк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что дважды за час минувшей ночью переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним ситуацию в Карабахе.

«Обсуждались вопросы, касающиеся населённых пунктов вдоль Лачинского коридора (связывает Армению с Нагорным Карабахом. — Ред.), процессы обмена военнопленными и телами погибших, поиска пропавших без вести, размещения миротворцев и демаркации, а также разблокирования транспортных коммуникаций в регионе», — написал сегодня, 27 ноября, глава правительства на своей странице в Facebook.

Подобные обсуждения, по словам Пашиняна, носят регулярный характер, и порой проводятся в день по несколько раз. Об этих переговорах не всегда распространяются официальные сообщения, учитывая их рабочий характер и частоту проведения, отметил премьер.

Накануне в армянских СМИ появились сообщения о «вторжении» азербайджанских военных на территорию Соткского золоторудного месторождения, расположенного в Гегаркуникской области Армении. Это произошло после передачи под контроль Азербайджана, согласно трёхстороннему соглашению по Карабаху, Кельбаджарского района. Министерство обороны Армении позже выступило с разъяснениями, указав, что в этом районе прохождения новой границы между двумя республиками проводятся демаркационные работы, идут консультации с российской и азербайджанской сторонами.

В результате новой ситуации, сложившейся после войны в зоне карабахского конфликта, по оценке Минобороны и Генштаба ВС Армении, протяжённость армяно-азербайджанской границы увеличивается примерно на 520 километров.

Следует отметить, что в последние дни в Ереване проходят акции протеста родителей погибших и без вести пропавших солдат в Карабахе. Они обвиняют власти в бездействии, многие несколько недель не получали известий о своих родных, участвовавших в боях в зоне конфликта. Люди доведены до такой степени отчаяния, что выражают готовность напрямую обратиться к российской стороне и лично Владимиру Путину за помощью в решении этого вопроса.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. При содействии российских миротворцев и представителей Международного комитета Красного Креста стороны договорились провести обмен военнопленными и телами погибших военнослужащих

# Политика
По материалам: eadaily.com

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