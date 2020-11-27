Пашинян рассказал об «инциденте» между Акопянами: генерал под следствием

Алексей Вольцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём телеобращении к нации сегодня, 27 ноября, коснулся темы, вызвавшей ранее широкий резонанс в местных СМИ и армянском сегменте соцсетей. Речь шла о «сенсационных разоблачениях» со стороны отдельных представителей армейского генералитета республики.

Комментируя высказывания бывшего начальника Генштаба ВС Армении (2016−2018 гг.) и экс-главы военно-контрольной службы Минобороны страны генерал-полковника Мовсеса Акопяна, премьер сообщил, что сам поручил своей супруге Анне Акопян посетить бункер, где проходило совещание штаба Армии обороны Нагорного Карабаха.

Ранее в этом месяце Мовсес Акопян во время специально созванной пресс-конференции в Ереване рассказал о присутствии Анны Акопян в командном пункте карабахских сил. По его словам, она сидела у монитора и смотрела запись боя в зоне конфликта. При этом супруга Пашиняна не задавала вопросов и не участвовала в обсуждениях. Экс-начальник армянского Генштаба подошёл к Акопян и сказал, что ей не стоит тут находиться, так как «военные общаются друг с другом, могут крепко выражаться, и они чувствуют себя скованными». Генерал далее указывал, что после этого «инцидента» его вызвали в Ереван и от имени тогдашнего министра обороны Армении Давида Тонояна отдали распоряжение, чтобы он больше не появлялся на командном пункте Армии обороны Нагорного Карабаха.

«Моя супруга навестила генералов в Степанакерте по моему поручению. Визит члена семьи премьер-министра Армении должен был поддержать и поднять боевой дух военных, которые всё время слышали сообщения о бегстве мирных жителей из городов», — рассказал в пятницу глава правительства.

По словам Пашиняна, его жена лично занималась раздачей продуктов и воды в бомбоубежищах в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

«Кто сказал, что в городе, который покинули 70% мирного населения, обязан находиться член семьи премьер-министра? Неужели Степанакерт под бомбежками был похож на курорт Баден-Баден? Как можно из её благородного порыва лично оставаться в городе и поддерживать жителей и военных, делать такие негативные заключения?», — недоумевал премьер.

Затем Пашинян заявил, что Мовсес Акопян несёт ответственность за провалы на южном направлении линии фронта в зоне карабахского конфликта.

«Генерал, из-за действий которого был совершён прорыв противника на южном участке фронта, созывает пресс-конференцию, забывая о том, что несколько лет назад он стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого из-за растраты миллионов из бюджета Минобороны», — добавил глава правительства.

После публичных заявлений Мовсеса Акопяна в Специальной следственной службе Армении было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса Армении.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг НКР.