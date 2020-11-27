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Почему не хотят воевать с Израилем?: «вооружён и очень опасен» — мнение

Почему не хотят воевать с Израилем?: «вооружён и очень опасен» — мнение

«Почему никто не хочет вести войну против Израиля?» — такой вопрос в заголовок своей статьи на страницах американского журнала The National Interest сегодня, 27 ноября, вынес военный обозреватель Кайл Мизоками.

У Израиля есть множество высокотехнологичного оружия и отличная армия. Кроме того, в его арсенале есть последнее средство устрашения в виде ядерной триады — баллистических и крылатых ракет, способных доставить ядерные боеголовки к целям с наземных, морских и воздушных платформ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) принимает участие в боевых действиях примерно каждые десять лет с момента своего создания. Она участвовала в многочисленных войнах в защиту Израиля и предприняла многочисленные «карательные экспедиции» на Синайском полуострове, в Ливане, секторе Газа и Западном берегу Иордана, отмечает автор.

Мизоками перечисляет несколько ударных систем, находящихся на вооружении израильской армии, которые, помимо прочего, заставляют любого потенциального противника еврейского государства трижды подумать, прежде чем решиться на боевые действия с ним.

Первым эксперт указывает основной боевой танк «Меркава» — детище генерала Исраэля Таля, бывшего главнокомандующего бронетанковыми войсками ЦАХАЛа. «Меркава» является первым и единственным отечественным основным боевым танком Израиля. Он был специально разработан для израильской танковой доктрины: низкий к земле, с мощным орудием и двигателем, расположенным в передней части танка для защиты его экипажа. В сочетании с сильно наклонной композитной броней «Меркава» представляет собой отличный ударный и оборонительный танк, хорошо подходивший в своё время для защиты от египетских бронетанковых формирований на Синае или сирийских войск на Голанских высотах.

Далее Мизоками пишет об универсальных противотанковых управляемых ракетах (ПТУР) Spike различных модификаций в зависимости от дальности действия. «Спайки» имеет тепловизионную головку самонаведения (ГСН), тандемную кумулятивную боевую часть (для поражения реактивной брони) и дальность действия, начиная с 800 метров. Spike устанавливается на всё — от наземной техники до вертолётов Seraph (Apache), военно-морских судов и беспилотных летательных аппаратов. Его можно использовать против танков и бронетехники, кораблей, самолётов и даже «отдельных особо ценных террористических целей», подчёркивает Мизоками.

Самая дальнобойная версия ПУТР — Spike NLOS — позволяет оператору находить и уничтожать цели на расстоянии до 25 километров.

Следует отметить, что этот вид ударных систем показал свою эффективность во время недавней войны в зоне карабахского конфликта. По разным данным, Азербайджан в последние годы закупил у Израиля от 2500 до 2700 ПТУР Spike. Их размещение на дронах израильского производства позволило Баку обеспечить себе воздушное превосходство, поражая в том числе и средства ПВО Армии обороны Нагорного Карабаха.

Ещё одним вооружением, из перечисленного автором публикации, стала реактивная система залпового огня (РСЗО) Smasher («Сокрушитель»).

«У Израиля есть тенденция переименовывать американские системы вооружений, и это тот случай, когда новое название намного круче старого. Ракетная установка Smasher на самом деле является версией американской РСЗО M270. Основанный на модифицированном шасси M2 Bradley, „Сокрушитель“ несёт двенадцать 227-миллиметровых ракет. Батарея из трёх машин может отправить 23 184 кассетных боеприпаса на дальность за одну минуту», — подчёркивает Мизоками.

В Израиле имеется 48 батарей таких РСЗО. В настоящее время ЦАХАЛ ограничивается ракетами для «Сокрушителя» дальностью 40 километров, но может быстро перейти к снарядам дальностью 150 км. Это позволит израильским ракетным установкам, расположенным в Хайфе, возможность поразить Дамаск, заключает военный обозреватель.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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