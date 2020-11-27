Степанов заявил, что оснований для локдауна в Украине нет

Алексей Вольцев

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Во врачебном сообществе нет единого мнения, нужен ли Украине локдаун. Если инфекционист Федор Лапий уверен, что жесткие меры нужны, причем немедленно, то министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире «Украина 24», что пока стране не нужно очередное ужесточение карантина.

По мнению Степанова, койко-мест в больницах пока что хватает. «Заполнено 50% коек в больницах в целом по стране. В некоторых регионах более 60% (Черниговская область). Оснований вводить локдаун завтра, потому что не выдержит медицинская система, у нас нет», — убежден Степанов.

Министр назвал новые ориентиры для локдауна — более 75% заполненных коек и 25−30 тыс. новых заболевших в сутки.

Выступая в эфире 112 Украина, Степанов уточнил, что на подготовку к локдауну украинцам дадут до 10 дней. Говоря о заблаговременном предупреждении, министр пообещал, что такое обязательно будет. «Думаю, за неделю, за 10 дней это точно надо делать», — заявил он.

Напомним, за последние сутки в Украине заболели COVID-19 еще 15 тысяч человек.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



