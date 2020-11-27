Трамп сравнил США со «страной третьего мира»

Влада Некрасова

В ходе общения с журналистами Дональд Трамп указал на неоднократные нарушения на президентских выборах, а также что США «как страна третьего мира», сообщает Sky News в пятницу, 27 ноября.

При этом глава государства подчеркнул, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Сам демократ уже объявил о своей победе на выборах. Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы сфальсифицированными, и пообещал подать множество «больших исков» из-за нарушений на голосовании. Тем не менее суды в Мичигане, Пенсильвании и Аризоне отклонили иск республиканцев.

В общей сложности Трамп и его сторонники не смогли оспорить результаты выборов в судах около 30 раз.

23 ноября Дональд Трамп рекомендовал главе управления общих служб администрации (GSA) Эмили Мерфи начать процесс передачи власти в стране Байдену.