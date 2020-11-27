Трамп заявил, что ему «будет очень сложно признать поражение»

Алексей Вольцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джозефа Байдена.

«Конечно, вы это и так знаете», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что если выборщики проголосуют за Байдена, «они совершат ошибку». «Будет очень сложно признать поражение», — добавил Трамп. Он также повторил обвинения в «массовом мошенничестве на выборах».

Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.