Трамп заявил, что ему «будет очень сложно признать поражение»
Сегодня, 02:40 Алексей Вольцев
Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джозефа Байдена.
«Конечно, вы это и так знаете», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.
Он добавил, что если выборщики проголосуют за Байдена, «они совершат ошибку». «Будет очень сложно признать поражение», — добавил Трамп. Он также повторил обвинения в «массовом мошенничестве на выборах».
Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.
По материалам: eadaily.com