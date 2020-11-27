В Кабмине рассказали, хватит ли в казне денег на выплаты "повышенных" пенсий в декабре

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Министр финансов Сергей Марченко, высказывавший ранее уверенность в том, что до конца года доходная часть бюджета будет выше запланированных показателей, заявил, что средства на выплату пенсий, которые увеличатся в декабре благодаря надбавкам за стаж, у государства есть.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу».

На вопрос ведущей о том, будут ли выплачены пенсии и зарплаты и есть ли на это средства, министр ответил: «Я вам категорически заявляю, что да. Я в этом уверен «.

Он также добавил, что остатки на едином казначейском счету по состоянию на утро 26 ноября — 22 миллиарда гривен.

Также чиновник еще раз повторил свои аргументы о том, что к концу года доходы государственного бюджета будут перевыполнены на 10 млрд гривен.

«До конца года доходы будут перевыполнены на 10 млрд гривен. Несмотря на пандемию, несмотря на кризис налоговая служба уже выполнила годовой план доходов», — подчеркнул он.

Напомним, что в четверг, 26 ноября, на внеочередном заседании Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021 и поддержал его направление в Верховную Раду на второе чтение. Также в этот день стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что правительство предлагает ввести профессиональную накопительную систему для украинцев до 35 лет, которые работают в особо тяжелых и опасных условиях. В частности, людям откроют пенсионные счета — они смогут воспользоваться при выходе на пенсию.

Фото: zik.ua