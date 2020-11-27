В Украине новый ковидный антирекорд – 16 218 заболевших за сутки

Алексей Вольцев

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

За минувшие сутки в Украине выявили 16218 новых инфицированных коронавирусом. Днем ранее количество заболевших было 15 331 человек. По информации главы Минздрава Максима Степанова, 26 ноября 2069 человек госпитализировали, 8843 пациента выздоровели. Смертельных случаев — 192.

Среди новых пациентов 666 детей и 655 медработников.

В сутки специалистами проведено 72 789 тестов, в том числе методом ПЦР — 46005, методом ИФА — 26784.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1773), затем идет Киев (1520), далее Запорожская (1003), Киевская (994) и Одесская (966) области.

Всего за время пандемии коронавирусом заболело 693 407 человек, выздоровело — 326 238 пациентов, не смогли побороть недуг — 11909.

Напомним, медики считают, что в Украине нужно срочно вводить полный локдаун. Также есть информация о намерении власти ввести жесткий карантин ближе к Новому году.

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