Вербовщица рассказала о ИГИЛ: Детей послабее — на бомбы, покрепче — в бой

Лидия Мартынова

Одна из вербовщиц крупной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Лейла Алиева в интервью НТВ рассказала, где и когда террористы планировали атаки, как детей с трех лет готовят стать смертниками, а также о том, каким путем будущие боевики пробирались из России на Ближний Восток.

Группу вербовщиков удалось раскрыть оперативникам столичного управления ФСБ. Лейла Алиева сейчас находится в СИЗО в Москве, она приговорена к восьми годам колонии.

«Эта невысокая, хрупкая девушка — одна из тех, кого называют бойцами женского крыла ИГИЛ. Лейла Алиева в недавнем прошлом — обычная столичная школьница. Родилась в Москве, говорит на чистом русском. Она — одна из самых успешных вербовщиц запрещенной ИГИЛ», — так описывается преступница в сюжете телеканала.

Она попала к террористам при содействии дагестанского блогера Алибека Мирзеханова. Именно он заставил ее собирать деньги для нужд боевиков. Через группы сочувствующих она призывала к джихаду и просила о финансовой помощи. Жертвовали, по словам Алиевой, сотни людей.

«Жертвовали те же бывшие осужденные, которые отсидели по 205-й статье, за терроризм. Они отсидели, вышли, знают, что это такое. Они жертвовали немалые суммы. Они [жертвовали] также через своих знакомых. Так же финансами помогал этот Алибек Мирзеханов», — сказала она.

Как рассказывает Лейла, они с мужем познакомились с Мирзехановым в 2017 году — в мусульманской группе в соцсетях. По его призыву собирались уехать в Сирию. Дважды их переправляли в Турцию, откуда они должны были перебраться уже на территорию Арабской республики. Оба раза переход срывался. Все это время они жили в разных общежитиях — он в мужском, она — в женском.

«Есть проводник в Стамбуле, есть проводник в Газиантепе, который уже встречает и проводит в Сирию. Мы пробыли там где-то месяц-полтора, также ни с кем не общались. Ни с кем общаться нельзя, звонить родным нельзя, потому что могут пробить местонахождение. Также могут прийти сотрудники, потому что большинство народу находилось в розыске», — говорит Алиева.

Когда Алиевы узнали о том, что Лейла беременна, муж не стал отказываться от джихадистских планов и все равно собирался уехать к боевикам, но им все-таки удалось вернуться в Москву. В столице их ждал Мирзеханов. Он был против того, чтобы они начинали мирную жизнь, потому что к этому моменту глава семьи уже успел записать байат — своего рода клятва амиру халифата, в которой он обещал, не жалея себя, встать на путь джихада.

«Если ты хочешь принести пользу ИГИЛу, не хочешь потерять ребенка и семью — начал грозить, что он заберет ребенка и отправит на территорию „Исламского государства“ (запрещена в рФ), чтобы он там воевал, так как у них дети уже с трех лет — львята халифата».

Сын Алиевых, которому сейчас четыре, по замыслу кураторов должен был вступить в одно из подразделений террористической организации отряд «Львята халифата». Там детей с трех лет учат обращаться с оружием и взрывчаткой. Тех, кто слаб физически, превращают в живые бомбы, тех, кто сильнее, учат вести бой.

От Алиевой требовали вступить в некий женский джамаат, рожать еще больше детей, поскольку организация теряет бойцов, нужны новые. По оценке НТВ, своего рода фабрика смертников для нужд террористов.

«Львята халифата по сути сироты, у которых только одно будущее — успеть удачно подорвать себя где-нибудь на блокпосту правительственных сил», — говорится в сюжете.

По словам Алиевой, Мирзеханов и его люди говорили о целой серии терактов в Москве. Речь шла о чемпионате мира по футболу. Использовать предполагалось пояса смертников, автоматы и ножи. На случай срыва в городе находились еще несколько спящих ячеек. Но массовых жертв удалось избежать благодаря вмешательству ФСБ. Сначала силовики задержали Мирзеханова и мужа Лейлы, затем под стражу взяли и ее. Раскаивается ли она — сказать сложно. Обращаться к будущим террористкам она по сути отказалась.

«Я не знаю, что сказать. Раскаяться-то раскаялась. Я не знаю, дойдут ли мои слова до них», — сказала она.