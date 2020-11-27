Вербовщица рассказала о ИГИЛ: Детей послабее — на бомбы, покрепче — в бой
Одна из вербовщиц крупной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Лейла Алиева в интервью НТВ рассказала, где и когда террористы планировали атаки, как детей с трех лет готовят стать смертниками, а также о том, каким путем будущие боевики пробирались из России на Ближний Восток.
Группу вербовщиков удалось раскрыть оперативникам столичного управления ФСБ. Лейла Алиева сейчас находится в СИЗО в Москве, она приговорена к восьми годам колонии.
Она попала к террористам при содействии дагестанского блогера Алибека Мирзеханова. Именно он заставил ее собирать деньги для нужд боевиков. Через группы сочувствующих она призывала к джихаду и просила о финансовой помощи. Жертвовали, по словам Алиевой, сотни людей.
Как рассказывает Лейла, они с мужем познакомились с Мирзехановым в 2017 году — в мусульманской группе в соцсетях. По его призыву собирались уехать в Сирию. Дважды их переправляли в Турцию, откуда они должны были перебраться уже на территорию Арабской республики. Оба раза переход срывался. Все это время они жили в разных общежитиях — он в мужском, она — в женском.
Когда Алиевы узнали о том, что Лейла беременна, муж не стал отказываться от джихадистских планов и все равно собирался уехать к боевикам, но им все-таки удалось вернуться в Москву. В столице их ждал Мирзеханов. Он был против того, чтобы они начинали мирную жизнь, потому что к этому моменту глава семьи уже успел записать байат — своего рода клятва амиру халифата, в которой он обещал, не жалея себя, встать на путь джихада.
Сын Алиевых, которому сейчас четыре, по замыслу кураторов должен был вступить в одно из подразделений террористической организации отряд «Львята халифата». Там детей с трех лет учат обращаться с оружием и взрывчаткой. Тех, кто слаб физически, превращают в живые бомбы, тех, кто сильнее, учат вести бой.
От Алиевой требовали вступить в некий женский джамаат, рожать еще больше детей, поскольку организация теряет бойцов, нужны новые. По оценке НТВ, своего рода фабрика смертников для нужд террористов.
По словам Алиевой, Мирзеханов и его люди говорили о целой серии терактов в Москве. Речь шла о чемпионате мира по футболу. Использовать предполагалось пояса смертников, автоматы и ножи. На случай срыва в городе находились еще несколько спящих ячеек. Но массовых жертв удалось избежать благодаря вмешательству ФСБ. Сначала силовики задержали Мирзеханова и мужа Лейлы, затем под стражу взяли и ее. Раскаивается ли она — сказать сложно. Обращаться к будущим террористкам она по сути отказалась.