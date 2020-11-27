Зеленский назначил главу Харьковской ОГА: кто такая Айна Тымчук

Анастасия Иванова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назначил Айну Тымчук председателем Харьковской областной государственной администрации. Об этом сообщает Офис президента.

Владимир Зеленский вручил Айне Тымчук служебное удостоверение и пожелал успехов в предстоящей работе. Он выразил надежду, что под ее руководством область достигнет новых ступеней развития.

Айна Тымчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (сейчас Днепр). У нее два высших образования: «Управление трудовыми ресурсами» и «Государственное управление».

В 1997—2000 годах она работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год — заместителем главы Днепропетровского областного совета. Также руководила аппаратом облгосадминистрации.

В 2010—2014 годах была заместителем Харьковского городского головы. Награждена орденом княгини Ольги III степени.

Ранее сообщалось, что Кернес получит во главе ОГА свою бывшую подчиненную вместо оппонента.

Фото: Офис президента