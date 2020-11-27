Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Зеленский назначил главу Харьковской ОГА: кто такая Айна Тымчук

Зеленский назначил главу Харьковской ОГА: кто такая Айна Тымчук

Зеленский назначил главу Харьковской ОГА: кто такая Айна Тымчук

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назначил Айну Тымчук председателем Харьковской областной государственной администрации. Об этом сообщает Офис президента.

Владимир Зеленский вручил Айне Тымчук служебное удостоверение и пожелал успехов в предстоящей работе. Он выразил надежду, что под ее руководством область достигнет новых ступеней развития.

Айна Тымчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (сейчас Днепр). У нее два высших образования: «Управление трудовыми ресурсами» и «Государственное управление».

В 1997—2000 годах она работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год — заместителем главы Днепропетровского областного совета. Также руководила аппаратом облгосадминистрации.

В 2010—2014 годах была заместителем Харьковского городского головы. Награждена орденом княгини Ольги III степени.

Ранее сообщалось, что Кернес получит во главе ОГА свою бывшую подчиненную вместо оппонента.

Фото: Офис президента

48 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Небесный фаллос "Победы", пессимистичные шведы, Лукашенко о своем будущем: о чем пишут в Телеграме 27 ноября
Небесный фаллос "Победы", пессимистичные шведы, Лукашенко о своем
Вербовщица рассказала о ИГИЛ: Детей послабее — на бомбы, покрепче — в бой
Вербовщица рассказала о ИГИЛ: Детей послабее — на бомбы, покрепче —
Карасин и Абашидзе вместо встречи в Праге поговорили по видеосвязи
Карасин и Абашидзе вместо встречи в Праге поговорили по видеосвязи
Загитова раскрыла секреты стройной фигуры
Загитова раскрыла секреты стройной фигуры
3 мудры для привлечения богатства, изобилия и достатка
3 мудры для привлечения богатства, изобилия и достатка
Минпросвещения организует всероссийскую конференцию, посвящённую вопросам развития системы школьного питания
Минпросвещения организует всероссийскую конференцию, посвящённую
В Кемеровской области открылся первый «IT-куб»
В Кемеровской области открылся первый «IT-куб»
В Волгоградской области пройдет межрегиональный форум «Поисковик-2020»
В Волгоградской области пройдет межрегиональный форум «Поисковик-2020»
13 австралийским спецназовцам грозит отставка за убийства в Афганистане
13 австралийским спецназовцам грозит отставка за убийства
Время Змееносца: в конце ноября вступает в силу тринадцатый Знак Зодиака
Время Змееносца: в конце ноября вступает в силу тринадцатый Знак
Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Марат Сафин и другие на светском ужине в Москве
Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Марат Сафин и другие на светском
Катастрофа: локдаун и отказ МВФ оставит украинцев без пенсий и зарплат
Катастрофа: локдаун и отказ МВФ оставит украинцев без пенсий и зарплат

Топ на сегодня

Мэттью Перри объявил о помолвке с Молли Гурвиц: "Она самая великая женщина планеты"
Мэттью Перри объявил о помолвке с Молли Гурвиц: "Она самая великая
Свыше 10 тысяч человек из России и Беларуси принимают участие в фестивале детей и молодёжи «Земле жить!»
Свыше 10 тысяч человек из России и Беларуси принимают участие в
«Главный принцип создания цифровой образовательной среды в том, что процесс обучения находится на первом месте, а технологии – на втором» – Сергей Кравцов
«Главный принцип создания цифровой образовательной среды в том, что
Песков прокомментировал расследование "Проекта" о "третьей дочери" Путина: "Провокационная желтизна"
Песков прокомментировал расследование "Проекта" о "третьей дочери"
Искусство управления школой и задачи современного директора обсудили эксперты программы «Образовательная среда»
Искусство управления школой и задачи современного директора обсудили

Еще по теме

Зеленский уволил пойманного на крупной взятке главу Кировоградской ОГА
Порошенко назначил и.о. губернатора Харьковской области
Президент назначил нового заместителя главы СБУ
Знает корейский язык: кто такой Виталий Ким, возглавивший Николаевскую ОГА