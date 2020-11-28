Боевики отказались от обмена пленными до Нового года

Лидия Мартынова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Россия и подконтрольные ей террористы самопровозглашенных «ЛДНР» отказались от проведения обмена удерживаемыми лицами до 24 декабря, как это предлагал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По данным РБК, Москва обвиняет Киев в торможении процесса подготовки к новому обмену с Донбассом. В частности, об этом по итогам встречи ТКГ в формате видеоконференции 25 ноября заявил глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов.

По его словам, такая позиция Украины «создает непреодолимые препятствия для нового обмена».

А так называемая глава рабочей группы «ЛНР» по обмену Ольга Кобцева заявила о торможении Киевом процедуры снятия юридических претензий с освобожденных лиц, при этом она не уточнила, сколько своих осужденных в Украине боевиков хотели бы обменять.

Напомним, Кравчук предлагал провести обмен по формуле «всех на всех», но по пессимистическому сценарию Украина готова амнистировать около 100 ранее осужденных лиц. Спикер украинской делегации Алексей Арестович заявил, что Украина составила свой список «обменной cотни» еще минувшим летом, но с российской стороны подвижек в этом направлении не было.

Фото Офиса президента Украины