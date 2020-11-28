Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Крымский депутат об увиденном в Карабахе: Это дилетантство и предательство

Крымский депутат об увиденном в Карабахе: Это дилетантство и предательство

Крымский депутат об увиденном в Карабахе: Это дилетантство и предательство

Депутат крымского парламента, председатель общественной организации «Союз ветеранов сводного полка Народного ополчения Республики Крым» Армен Мартоян в интервью информагентству «Sputnik Армения» рассказал сегодня, 28 ноября, про свой визит в Нагорный Карабах в дни недавних боевых действий. По его словам, он был шокирован увиденным в Карабахе.

«Я был в лёгком шоке от увиденного. Это дилетантство и предательство», — считает Мартоян.

В непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) он прибыл с гуманитарной помощью. В ходе визита депутат встречался и с руководством НКР, и с представителями духовенства, и с армянскими добровольцами. По его словам, порядка 450 человек с достаточным военным опытом были готовы принять участие в боях в Карабахе. Однако на их предложение никто не отреагировал.

«Мне сказали подождать, к вам обратятся. До сих пор обращаются», — отметил крымский парламентарий.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела в отношении Армена Мартояна. Ему инкриминируют «ведение агрессивной войны», «умышленное убийство, совершённое преступной организацией или сообществом», а также «незаконное пересечение государственной границы Азербайджана». В Баку сообщили, что готовят запрос в соответствующие госорганы России о правовой помощи по данному делу.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг НКР. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», высказалась за пересмотр соглашения, потребовала незамедлительной отставки главы правительства и объявила о формировании «Комитета национального спасения».

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Бег для похудения: 5 вещей, которые следует учесть перед началом
Бег для похудения: 5 вещей, которые следует учесть перед началом
Бизнес по франшизе – плюсы и минусы
Бизнес по франшизе – плюсы и минусы
Трубоукладчик «Северного потока — 2» начал новые испытания
Трубоукладчик «Северного потока — 2» начал новые испытания
Крымский депутат об увиденном в Карабахе: Это дилетантство и предательство
Крымский депутат об увиденном в Карабахе: Это дилетантство
Ткань для штор в ванную
Ткань для штор в ванную
Винтаж из TikTok: как блогер перевоплотилась в Мэрилин Монро и покорила соцсеть для зумеров
Винтаж из TikTok: как блогер перевоплотилась в Мэрилин Монро и
Как с минимальными рисками купить квартиру на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга
Как с минимальными рисками купить квартиру на Лиговском проспекте
Глушаков считает отказ вызвать Дзюбу в сборную решением "не только Черчесова"
Глушаков считает отказ вызвать Дзюбу в сборную решением "не только
В ДТП под Владимиром погибли трое полицейских
В ДТП под Владимиром погибли трое полицейских
Рождаемость на Украине — страна движется к полному безлюдью
Рождаемость на Украине — страна движется к полному безлюдью
Появилось видео гибели троих сотрудников ДПС во Владимирской области
Появилось видео гибели троих сотрудников ДПС во Владимирской области
Не только Эшли Грэм: 5 успешных моделей plus-size, за которыми интересно следить
Не только Эшли Грэм: 5 успешных моделей plus-size, за которыми

Топ на сегодня

«Единая Россия» предложила пополнять бюджет, продавая останки мамонтов
«Единая Россия» предложила пополнять бюджет, продавая останки мамонтов
Инсайдер: Софи Тернер и Джо Джонас спустя 4 месяца после рождения дочери уже планируют второго ребенка
Инсайдер: Софи Тернер и Джо Джонас спустя 4 месяца после рождения
Финал Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества пройдет с 27 по 29 ноября в онлайн-формате
Финал Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского
В Ненецком автономном округе в детский технопарк «Кванториум» зачислено более 420 детей
В Ненецком автономном округе в детский технопарк «Кванториум»
В сети появились ранее не опубликованные снимки принцессы Дианы
В сети появились ранее не опубликованные снимки принцессы Дианы

Еще по теме

Президент Армении отправился в Нагорный Карабах с рабочим визитом
Парламентская делегация Армении посетила Нагорный Карабах
НКР заявила о недопустимости политизации вопроса доступа в Нагорный Карабах
«Меджлис» и «Свобода» обвиняют Россию в войне против Азербайджана