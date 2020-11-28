Крымский депутат об увиденном в Карабахе: Это дилетантство и предательство

Анастасия Иванова

Депутат крымского парламента, председатель общественной организации «Союз ветеранов сводного полка Народного ополчения Республики Крым» Армен Мартоян в интервью информагентству «Sputnik Армения» рассказал сегодня, 28 ноября, про свой визит в Нагорный Карабах в дни недавних боевых действий. По его словам, он был шокирован увиденным в Карабахе.

«Я был в лёгком шоке от увиденного. Это дилетантство и предательство», — считает Мартоян.

В непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) он прибыл с гуманитарной помощью. В ходе визита депутат встречался и с руководством НКР, и с представителями духовенства, и с армянскими добровольцами. По его словам, порядка 450 человек с достаточным военным опытом были готовы принять участие в боях в Карабахе. Однако на их предложение никто не отреагировал.

«Мне сказали подождать, к вам обратятся. До сих пор обращаются», — отметил крымский парламентарий.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела в отношении Армена Мартояна. Ему инкриминируют «ведение агрессивной войны», «умышленное убийство, совершённое преступной организацией или сообществом», а также «незаконное пересечение государственной границы Азербайджана». В Баку сообщили, что готовят запрос в соответствующие госорганы России о правовой помощи по данному делу.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг НКР. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», высказалась за пересмотр соглашения, потребовала незамедлительной отставки главы правительства и объявила о формировании «Комитета национального спасения».