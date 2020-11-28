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Львовский мусор снова в центре скандала: грузовики с отходами засекли в зоне ЧАЭС

Львовский мусор снова в центре скандала: грузовики с отходами засекли в зоне ЧАЭС

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Львовский мусор продолжает свои «путешествия» по Украине. На этот раз мусоровозы с бытовыми отходами из Львова были замечены в Чернобыльской зоне отчуждения. Как сообщает GreenPost, содержимое грузовиков выгружается на полигоне возле бывшего села Лелев рядом с городом Чернобылем.

Пока не выяснено, на каких основания грузовики с мусором из Львова разгружаются на полигоне в Лелеве. Очевидцы утверждают, что машины с львовскими номерами приезжают в зону отчуждения, начиная с 1 ноября. Ежедневно мусор выгружают 4−6 машин. Причем чтобы попасть на полигон, мусоровозам необходимо проехать через два КПП.

Напомним, проблемы с мусором из Львова начались еще в 2016 году, когда исчерпались возможности свалки в селе Великие Грибовичи. Грузовики с львовским мусором находили в самых разных областях. После длительных споров город и область объявили, что нашли решение проблемы. Но в 2020 году грузовики с отходами из Львова снова были замечены под Киевом и в Винницкой области.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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