МВФ отказался оказывать Украине экстренную финансовую помощь

Влада Некрасова

Международный валютный фонд отказался предоставлять экстренную финансовую помощь Украине, которая задыхается в тисках бюджетного кризиса.

Такое заявление в эфире программы «Право на власть» на телеканала «1+1» сделал министр финансов страны Сергей Марченко.

Он рассказал о том, что Киев обращался в МВФ с просьбой задействовать инструмент Emergency finance (экстренное финансирование), предусмотренный для государств, у которых возникли серьезные проблемы.

Глава ведомства рассказал, что международный кредитор в просьбе отказал и четко дал понять, что будет работать с Украиной только в рамках существующей программы, для чего Киеву необходимо выполнять ее условия.

Напомним, что ранее первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в бюджете страны не хватает порядка 40 млрд гривен ($ 1,4 млрд).

А глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили высказал уверенность в том, что экономику страны в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с социальными выплатами.

На этом фоне в стране идет процесс формирования государственного бюджета на 2021 год, который уже прошел стадию согласования с МВФ.

Выполняя требования фонда о сокращении дефицита, Киев урезал расходную часть бюджета, из -за чего пришлось отказаться от обещанного повышения зарплат учителям до 3 прожиточных минимумов.

Отметим, что процесс принятия главного финансового документа страны протекает на фоне жесточайшего бюджетного кризиса. Из-за опустевшей казны украинскому государству оказалось нечем покрывать свои финансовые обязательства.

Как сообщало ИА Newstes, на фоне хронического дефицита бюджетных средств Государственная казначейская служба (ГКС) Украины прекратила финансирование всех незащищенных расходов.