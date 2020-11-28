Посольство России в Литве: осквернение кладбища — итог русофобии
В российском посольстве в Литве отреагировали на факт очередного осквернения мемориала, установленного в память о советских воинах, погибших при освобождении этой прибалтийской республики от нацистов. В посольстве охарактеризовали этот факт, как результат разнузданной русофобской пропаганды, ведущейся в Литве на протяжении многих лет.
«Не потому ли, что в каждодневном режиме едва ли не из всех средств массовой информации на граждан этой страны вот уже почти как тридцать лет льются потоки махровой русофобии — в попытке представить русского, советского человека, советского солдата самым негативным образом. Но несмотря на этот десятилетиями длящийся „информационный навал самого отпетого зла, ненависти и коварства“, очень многим литовцам удалось сохранить те чувства добра и справедливости, которые достались им от предков. Подтверждение этому мы также встречаем регулярно. Положительно оцениваем, что мемориал оперативно приведен в порядок, следы противоправных действий устранены. Важно не забывать: в тех могилах, которые были осквернены, наряду с представителями других советских народов лежат и предки нынешнего литовского поколения: литовцы и литовки, помогавшие Красной Армии изгнать с этой земли фашистского зверя, отвоевать территории, на которых развивается сегодняшнее литовское государство», — заключают в посольстве.