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Посольство России в Литве: осквернение кладбища — итог русофобии

Посольство России в Литве: осквернение кладбища — итог русофобии

В российском посольстве в Литве отреагировали на факт очередного осквернения мемориала, установленного в память о советских воинах, погибших при освобождении этой прибалтийской республики от нацистов. В посольстве охарактеризовали этот факт, как результат разнузданной русофобской пропаганды, ведущейся в Литве на протяжении многих лет.

«В очередной раз сталкиваемся с фактом осквернения мемориала советским воинам на территории Литвы. Теперь — в городе Обеляй Рокишкского района. Самое решительное негодование и возмущение вызывают подобные случаи. Возникает вопрос: почему на территории Литовской Республики с настораживающей периодичностью происходят подобные происшествия? Почему они допускаются в обществе, ведущем свою историю уже в течение более тысячи лет, в котором, казалось бы, уважение к ушедшим в мир иной, а тем более к павшим в бою за свободу этого общества, за те блага и, наконец, за территории, которыми оно сейчас обладает, должно было бы быть, что называется в крови?», — спрашивают российские дипломаты.

«Не потому ли, что в каждодневном режиме едва ли не из всех средств массовой информации на граждан этой страны вот уже почти как тридцать лет льются потоки махровой русофобии — в попытке представить русского, советского человека, советского солдата самым негативным образом. Но несмотря на этот десятилетиями длящийся „информационный навал самого отпетого зла, ненависти и коварства“, очень многим литовцам удалось сохранить те чувства добра и справедливости, которые достались им от предков. Подтверждение этому мы также встречаем регулярно. Положительно оцениваем, что мемориал оперативно приведен в порядок, следы противоправных действий устранены. Важно не забывать: в тех могилах, которые были осквернены, наряду с представителями других советских народов лежат и предки нынешнего литовского поколения: литовцы и литовки, помогавшие Красной Армии изгнать с этой земли фашистского зверя, отвоевать территории, на которых развивается сегодняшнее литовское государство», — заключают в посольстве.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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