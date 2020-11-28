Роскомнадзор призвал к созданию популярных отечественных видеохостингов

Анастасия Иванова

Роскомнадзор обратился с призывом к ведущим интернет-компаниям России помочь создать популярные отечественные видеохостинги и таким образом «помочь нашим СМИ».

Об этом в пресс-службе ведомства сообщили 28 ноября. Свой призыв там мотивируют тем, что российские СМИ стали подвергаться необоснованной цензуре со стороны ведущих мировых площадок, таких как YouTube.

«Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — говорится в сообщении.

Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Google возобновить доступ к YouTube-каналам российского информационного агентства ANNA NEWS.

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам ANNA NEWS», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Напомним, что 28 октября Роскомнадзор повторно направил в адрес американских компаний Facebook, Google и Twitter требования прекратить цензуру в отношении российских средств массовой информации.

Как сообщало ИА Newstes, 23 ноября, сообщили в Роскомнадзоре объявили, что в отношении американской компании Google LLC в России возбуждено административное производство по факту повторного нарушения.