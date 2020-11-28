Роскомнадзор призвал к созданию популярных отечественных видеохостингов
Роскомнадзор обратился с призывом к ведущим интернет-компаниям России помочь создать популярные отечественные видеохостинги и таким образом «помочь нашим СМИ».
Об этом в пресс-службе ведомства сообщили 28 ноября. Свой призыв там мотивируют тем, что российские СМИ стали подвергаться необоснованной цензуре со стороны ведущих мировых площадок, таких как YouTube.
Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Google возобновить доступ к YouTube-каналам российского информационного агентства ANNA NEWS.
Напомним, что 28 октября Роскомнадзор повторно направил в адрес американских компаний Facebook, Google и Twitter требования прекратить цензуру в отношении российских средств массовой информации.
Как сообщало ИА Newstes, 23 ноября, сообщили в Роскомнадзоре объявили, что в отношении американской компании Google LLC в России возбуждено административное производство по факту повторного нарушения.