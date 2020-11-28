Россия отправила в Карабах около 300 тонн стройматериалов
Дагестанская таможня оформила около 300 тонн гуманитарного груза для отправки в Нагорный Карабах, сообщили ИА Newstes 27 ноября в пресс-службе Дагестанской таможни.
Около 300 тонн стройматериалов для восстановления жилых домов и социально значимых объектов сотрудниками таможенного поста было помещено под специальную таможенную процедуру и обеспечено первоочередное оперативное таможенное оформление груза, уточнили в таможне.
Как сообщало ИА Newstes, ранее по указанию министра обороны России Сергея Шойгу, для решения задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования дополнительно сформированы пять центров — Центр гуманитарного разминирования, Центр примирения враждующих сторон, Центр транспортного обеспечения, Центр медицинского обеспечения и Центр торгово-бытового обеспечения.