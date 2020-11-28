Россия отправила в Карабах около 300 тонн стройматериалов

Влада Некрасова

Дагестанская таможня оформила около 300 тонн гуманитарного груза для отправки в Нагорный Карабах, сообщили ИА Newstes 27 ноября в пресс-службе Дагестанской таможни.

«21 ноября 2020 года на Магарамкентский таможенный пост Дагестанской таможни (МАПП Яраг — Казмаляр) прибыла автоколонна МЧС России с гуманитарным грузом. В целях оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему от ведения военных действий, 27 грузовых транспортных средств направлялись в Нагорный Карабах», — говорится в сообщении.

Около 300 тонн стройматериалов для восстановления жилых домов и социально значимых объектов сотрудниками таможенного поста было помещено под специальную таможенную процедуру и обеспечено первоочередное оперативное таможенное оформление груза, уточнили в таможне.

Как сообщало ИА Newstes, ранее по указанию министра обороны России Сергея Шойгу, для решения задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования дополнительно сформированы пять центров — Центр гуманитарного разминирования, Центр примирения враждующих сторон, Центр транспортного обеспечения, Центр медицинского обеспечения и Центр торгово-бытового обеспечения.