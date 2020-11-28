Рождаемость на Украине — страна движется к полному безлюдью

Влада Некрасова

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в стране за 30 лет ее независимости более чем в два раза упал уровень рождаемости.

В ведомстве отмечают, что самый высокий показатель наблюдался в 1990 году (657,2 тыс.), а в следующем, 1991-м, родилось уже 630,8 тысячи детей.

Первый демографический провал произошел на Украине в самом начале века. Так, в 2000-м году в стране родилось 385,1 тысячи малышей, а в 2001-м и того меньше — 376,5 тысячи.

После этого уровень рождаемости в стране постепенно возрастал, но начал стремительно падать после 2013 года, и в 2019-м достиг своего минимального показателя за все годы независимости страны — 308,8 тысячи.

В настоящее время уровень рождаемости в Незалежной сохраняет свою стремительную негативную динамику. По состоянию на сентябрь 2020-го в стране родилось 220,6 тысячи детей. Исходя из этого, есть все основания считать, что к концу года рождаемость будет ниже показателя 2019 года.

После анализа демографической ситуации эксперты из «Института украинской политики» пришли к выводу, что падение уровня рождаемости является следствием экономического и социального факторов, а также зависит от работы системы здравоохранения в целом.

Экономическая нестабильность, ухудшение здоровья нации, старение населения и миграционные процессы (из страны уезжает много молодежи) негативно влияют на демографическую ситуацию в стране в целом. На уровень рождаемости в стране существенно влияет и материальная помощь, оказываемая государством семьям при рождении ребенка.

В связи с этим отмечается, что единый размер выплат государства семьям на первого ребенка по сравнению с 2010 г. уменьшился в два раза (с 3 130 долл. до 1 520 долл.), на второго уменьшился в четыре раза (с 6 260 долл. до 1 520 долл.), на третьего и следующего ребенка уменьшился в восемь раз (с 12 520 долл. до 1 520 долл.).

Плачевное состояние украинской экономики не позволяет рассчитывать на то, что ситуация в ближайшее время как-то улучшится. Наоборот, есть все основания полагать, что программа поддержки рождаемости может быть и вовсе свернута по причине отсутствия средств.

Достаточно вспомнить о том, что именно сейчас на Украине идет процесс формирования государственного бюджета на 2021 год. И этот процесс уже прошел стадию согласования с МВФ.

Выполняя требования экспертов фонда о сокращении дефицита, Киев урезал расходную часть бюджета, из -за чего даже пришлось отказаться от обещанного повышения зарплат учителям до 3 прожиточных минимумов.

Отметим, что процесс принятия главного финансового документа страны протекает на фоне жесточайшего бюджетного кризиса. Из-за опустевшей казны украинскому государству оказалось нечем покрывать свои финансовые обязательства.

Как сообщало ИА Newstes, на фоне хронического дефицита бюджетных средств Государственная казначейская служба (ГКС) Украины прекратила финансирование всех незащищенных расходов.

Учитывая все вышеизложенное, возникают опасения, что Украина вскоре так «дооптимизирует» свою экономику под чутким руководством МВФ, что в стране через полвека просто не останется людей.

Пенсионеры вымрут как класс, потому что на пенсию уже сейчас стало нельзя выжить. А детей перестанут рожать, потому что их не на что содержать. Да и в школах их учить станет некому, потому что учителям нечем платить.