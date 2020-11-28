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СМИ: Турция выберет США, отказавшись от России и Евросоюза

СМИ: Турция выберет США, отказавшись от России и Евросоюза

Турция планирует переосмыслить свою политику в отношении США из-за разногласий с Россией, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Анкара, налаживая отношения с Вашингтоном, рассчитывает на заключение оружейных контрактов. Также турецкие власти надеются, что США помогут обойти имеющиеся разногласия с союзниками по НАТО, утверждают источники Bloomberg.

На сближение с США, как пишет агентство, Турцию толкают победа Джозефа Байдена на выборах в США и угроза санкций со стороны Евросоюза. Кроме того, на это влияют противоречия с Россией по поводу ситуации в Сирии, Ливии, а также недавний вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, в котором Анкара поддержала Азербайджан.

При этом Анкара может отказаться от интеграции российских ЗРК С-400 в систему ПВО НАТО, чтобы избежать новых санкций со стороны Вашингтона, сообщает Bloomberg.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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