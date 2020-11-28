У Зеленского прогнозируют падение экономики и обещают поддержку бизнесу: о каких суммах идет речь

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Возвратившаяся к работе после самоизоляции из-за коронавируса замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила о том, что экономика Украины в 2020 году упадет «не более чем на 5%» из-за последствий пандемии.

Об этом она сказала в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

При этом Ковалив отметила, что изначально ожидался рост экономики на 4%, а после начала пандемии прогноз скорректировали до падения на 7%.

«Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП — это достаточно существенно, потому что мы помним, когда 2 или 3% роста это было для нас существенное достижение как для страны», — сказала Ковалив.

Также Ковалив рассказала о том, что власти наработали три блока поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

По ее словам, налоги для бизнеса не будут подниматься.

«Наоборот, для некоторых направлений мы их снизили. Например, для креативных индустрий», — сказала Ковалив.

Она подчеркнула, что для поддержки бизнеса, будут введены три крупнейшие блоки, которые обсудят в парламенте с лидерами фракций и премьер-министром.

«Первое — это работникам, непосредственно людям, которые работают на предприятиях, которые могут быть закрыты полностью при введении локдауна, каждый из них получит по 8 тысяч гривен. Второе — непосредственно предпринимателям, которые будут работать или будут вынуждены сократить свое время, такие предприятия также получат помощь на своих работников. И третье — собственно предприятия, которые также возможно остановятся, если будет введен локдаун, получат компенсацию, которая равна сумме оплаченных налогов на заработную плату за месяц», — пояснила Ковалив.

Напомним, что согласно проекту бюджета на следующий год, который опубликован на сайте Рады, финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям в 2021 году сокращено на 30 548,7 млн грн, при этом внешнее финансирование увеличено на 49 167,7 млн грн, внутреннее — уменьшено на 79 716,4 млн грн. Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению. Доходы проекта государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн грн. Доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн. Расходы проекта госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн грн, что на 2 779,9 млн грн меньше, чем в первом чтении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в четверг, 26 ноября, на внеочередном заседании Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021 и поддержал его направление в Верховную Раду на второе чтение. Также в этот день стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021.

Фото: ukrinform.ua