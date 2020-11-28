Украинский гроссмейстер Иванчук рассказал, как его не взяли в сериал "Ферзевый гамбит"

Лидия Мартынова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Знаменитый украинский шахматист Василий Иванчук признался, что команда знаменитого мини-сериала «Ход королевы» («Ферзевый гамбит») стримингового сервиса Netflix предлагала ему сыграть одну из ключевых ролей.

По словам львовянина в интервью Радио Свобода, авторы проекта рассматривали его на роль российского гроссмейстера Василия Боргова, который в заключительном эпизоде сериала встречается за шахматной доской с главной героиней — Элизабет Хармон.

И хотя роль он так и не получил, консультант создателей сериала Гарри Каспаров положил в основу финальной партии реальный шахматный поединок гроссмейстера Василия Иванчука с американским шахматистом Патриком Вольфом, состоявшийся в 1993 году (тогда шахматисты сыграли вничью).

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали интервью с исполнительницей главной роли в сериале — актрисой Аней Тейлор-Джой.

Фото sport.bigmir.net/

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