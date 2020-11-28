В Киеве заснувший за рулем таксист погубил свою пассажирку

Алексей Вольцев

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Утром 28 ноября на Кловском спуске таксист уснул за рулем Skoda и въехал в припаркованный по пути автомобиль Subaru. Столкновение оказалось роковым для 34-летней пассажирки такси, которая, к несчастью, не пристегнулась ремнем безопасности. Сам таксист был госпитализирован с травмами.

Появилось и видео с места трагедии.

Напомним, в середине ноября уставший таксист стал виновников автокатастрофы на Большой кольцевой в Киеве. Перестраиваясь из четвертого в первый ряд, водитель попытался объехать авто, и в итоге сбил людей на автобусной остановке. Двое стоявших там человека погибли.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО