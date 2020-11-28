В ЛНР не верят в возможную атаку со стороны Украины

Лидия Мартынова

Подполковник запаса народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко оценил шансы Украины на успешное наступление в Донбассе. Свое мнение он высказал в пятницу, 27 ноября, в эфире НСН.

«Наши представители оборонного ведомства всегда очень внимательно следят за действиями противника. И в случае попыток наступления или других провокаций им будет дан адекватный ответ», — отметил Марочко.

Он считает, что Украина не решится применить силу на территории густонаселенных районов из-за боязни серьезных потерь и нарушения международного гуманитарного права.

Накануне, 26 ноября, главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что не видит перспектив для военного решения ситуации в Донбассе.

«Уже из слов Хомчака понятно, что Украина на данный момент неспособна на крупные боевые действия. Он прикрывает небоеспособность своей армии. Сейчас в ВСУ огромные проблемы с личным составом, очень большой некомплект офицеров. Набирают даже людей с вузов, которые заканчивали военные кафедры, но не имеют боевого опыта, наоборот, пытались откосить от армии», — подчеркнул эксперт.

Марочко добавил, что «у украинской армии нет военной техники», причем нет денег не только на покупку новой техники, но и даже на ремонт старой.

«Еще один фактор — они пытаются переходить на стандарты НАТО. Поэтому забросили все старое, но не построили новое», — пояснил он.

Подполковник запаса народной милиции ЛНР также раскритикован мнение бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова о том, что Донбасс может быть захвачен в течение недели.

«Стрелков покинул Донбасс очень давно. Он не знает реальное положение дел, и это очень хорошо. Чем меньше знают о реальном положении дел в армии, тем лучше — режим секретности работает. У нас очень много, поверьте мне, неприятных сюрпризов подготовлено для украинской армии. Мы не стоим на месте, мы модернизируемся, развиваемся, держим руку на пульсе. Любые попытки будут пресечены, для этого все есть, силы и средства. Их намного больше по сравнению с 2014 годом», — подытожил Марочко.