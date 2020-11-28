В сети появились видео осквернения азербайджанцами армянских могил в Арцахе

Анастасия Иванова

Появляется все больше подтвержденных случаев того, что в Нагорном Карабахе азербайджанские военные оскверняют армянские могилы.

Как сообщает издание «Новости Армения», один из таких случаев зафиксировал в своем Telegram-канале известный российский журналист Александр Коц.

«Азербайджанские солдаты побеждают надгробие на армянском кладбище. С мертвыми воевать — много отваги не надо», — так он подписал свой видеоматериал.





На видеозаписи видно, как двое солдат, под хохот своих сослуживцев стоят на могиле, а затем сбивают ногами надгробие с фотографией покойного.

Очевидно данный случай чем- то уникальным не является. В связи с чем издание со ссылкой на соцсети сообщает, что армяне Арцаха, покидающие переходящие под контроль Азербайджана районы, вывозят с собой не только имущество, но и откапывают гробы с усопшими, опасаясь осквернения могил азербайджанцами.

Ранее ИА Newstes сообщало, что после исхода армян из Нагорного Карабаха, Турция приступила к реализации плана заселения «освобожденных» районов Арцаха сирийскими туркменами.