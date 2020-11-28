Визит Лаврова в Минск: стороны снова говорят на разных языках?

Алексей Вольцев

После президентских выборов в Белоруссии, прошедших 9 августа, единственным реальным союзником Александра Лукашенко осталась Россия. При этом в Москве в последнее время все чаще стали намекать на то, что хотели бы увидеть ответные шаги со стороны официального Минска. Это в очередной раз подтвердил прошедший 25—26 ноября визит в белорусскую столицу главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Приезда главы российского внешнеполитического ведомства в Белоруссии ожидали с нетерпением — как руководство республики, так и противники Лукашенко. Для обеих сторон было важно понять, какое сегодня настроение в Москве, планирует ли Россия поддерживать существующую в стране власть и будет ли она оказывать влияние на развитие ситуации в союзной республике. Полной ясности не наступило ни после встречи Лаврова с Лукашенко, ни с главой МИД Белоруссии Владимиром Макем. Хотя сами по себе тон и тематика переговоров рассказали о многом.

В частности, стало очевидно, что Минск и Москва вновь начинают говорить на разных языках. В ходе нынешних встреч было сказано множество правильных, но общих слов, в очередной раз обозначена концепция отношений между странами, направленная на укрепление двусторонних связей, и многое другое. Однако все это в официальной части, представленной широкой общественности, носило некий церемониальный характер. В остальном же складывалось впечатление, что стороны, несмотря на события последних месяцев, все так же по-разному видят будущее белорусско-российских отношений.

Официально, участники межмидовского заседания «подробно рассмотрели актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в разных сферах, перспективы развития двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений и расширения взаимной поддержки на международных площадках, а также обменялись оценками состояния глобальной и региональной безопасности». Кроме того, были «предметно обсуждены различные аспекты отношений Белоруссии и России с Европейским союзом, участие двух стран в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, координация в ЕАЭС работы по сопряжению интеграционных процессов на евразийском пространстве в интересах формирования Большого евразийского партнерства». Все это, а также ряд иных тем, которые затрагивались 26 ноября в Минске, было вполне предсказуемо и не вызвало у наблюдателей вопросов.

Вместе с тем отдельные заявления, а также общая направленность высказываний белорусской и российской сторон заставили многих посмотреть на визит Лаврова и нынешнее состояние белорусско-российских отношений под иным углом. Как считают некоторые аналитики, в заявлениях главы российского МИДа с одной стороны, и руководства Белоруссии — с другой прослеживалось определенное несовпадение интересов.

Сергей Лавров сделал основной акцент на двух принципиальных моментах. Во-первых, это необходимость проведения в Белоруссии конституционной реформы. Во-вторых — продолжение интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Такая позиция была обозначена с самого начала, когда Лавров передал Лукашенко привет от российского лидера, в котором напоминалось о договоренностях, достигнутых 14 сентября в Сочи.

«У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений, можно это по-разному называть, у нас та же самая цель — продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран и нашего Союзного государства», — заявил Лавров на встрече с Лукашенко, напомнив, что белорусский лидер ранее сам выступил «с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества».

Одновременно был сделан особый акцент на том, что Владимир Путин ранее «подчеркивал»: Москва заинтересована в том, «чтобы эти инициативы состоялись».

«И мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы ситуация в Белоруссии была спокойной, стабильной. На наш взгляд, этому, конечно же, будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования преобразований в политической, экономической», — подчеркнул глава российского МИДа.

В то же время позиция белорусских властей оказалась несколько иной. Исходя из всех высказываний Владимира Макея и Александра Лукашенко стало очевидно, что официальный Минск делает упор на расширение экономического сотрудничества и необходимость поддержки Россией Белоруссии на международной арене. Так, глава белорусского МИДа заявил, что Минск выступает против вмешательства иностранных государств во внутренние дела республики, а также допускает возможность разрыва отношений с Советом Европы в случае продолжения давления. При этом, в отличие от Лаврова, Макей не стал углубляться в тему проведения в стране конституционной реформы.

«Я тоже за перемены, но они должны проходить эволюционным способом, спокойно, в рамках совершенствования законодательства, через внутринациональный диалог, совершенствование конституции, но ни в коем случае не через революцию, которая ничего хорошего не принесет ни стране, ни народу», — отметил он.

Президент Белоруссии и вовсе во время официальной встречи с Лавровым решил не трогать тему изменений в конституции. Более того, он фактически вернулся к прежней риторике касательно интеграции двух стран. В частности, Лукашенко акцентировал внимание на готовности «пройти свой путь рядом с Россией» на международной арене, но фактически исключил возможность существенных перемен в белорусско-российских отношениях.

«Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений», — сказал он.

Кроме того, и Лукашенко, и Макей сделали ставку на проблему давления стран Запада на Белоруссию, что уже давно представляется официальным Минском как серьезная угроза и для России. Об этом белорусский лидер еще раз упомянул 27 ноября, во время разговора с медиками. По его словам, он никогда не просил российское руководство о помощи. Однако Владимир Путин, узнав о событиях в Белоруссии, сам предложил подставить плечо, так как понимал, что «следующей будет Россия».

Таким образом, Москве было предложено усилить борьбу с противниками режима Лукашенко на международной арене, чтобы не допустить усиления западного влияния в республике. Белорусская сторона даже продемонстрировала, пожалуй впервые с 2014 года, свою готовность встать на сторону Москвы в российско-украинском конфликте. На это намекнул Владимир Макей, заявив, что МИД Белоруссии уже подготовил «соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины» и что Минск «не будет оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства».

Примечательно в данном случае то, что в ответ на заявления белорусской стороны Лавров ответил словами поддержки. Однако прозвучали они довольно специфически. По словам главы МИД России, Москва готова к введению совместных ответных мер в отношении «участников санкционного ажиотажа». Но при этом он сделал акцент на важности развития евразийской интеграции, фактически увязав эти два вопроса.

Как заметил ряд аналитиков, сегодня стало очевидно стремление официального Минска привлечь к своему противостоянию с Западом Россию. Вполне вероятно, на закрытой встрече с Лукашенко Сергей Лавров и обсуждал риски, которые могут возникнуть у Москвы в связи с санкциями против Белоруссии со стороны Евросоюза и США. При этом вряд ли в России не понимают, что нынешняя активность белорусского руководства в данном вопросе не случайна. По мнению экспертов, это вполне может быть связано с тем, что официальный Минск планирует за счет активизации интеграционных процессов «прикрыться» Россией от европейских и американских санкций, которые могут обрушить экономику страны. Поэтому проект Союзного государства видится белорусским властям как возможность, с одной стороны, минимизировать последствия санкций, а с другой — продемонстрировать Западу, что давление на Белоруссию теперь будет автоматически означать и давление на Россию.

Правда, стоит заметить, что такой расчет видится крайне наивным, так как ЕС и США уже не первый год ведут санкционную войну с Россией и белорусский вопрос в данном случае не имеет серьезного значения. Более того, используя такую тактику, Минск рискует попасть в ловушку, так как республике придется и самой ввязаться в санкционное противостояние между Россией и Западом. Это, в свою очередь, грозит как политическими, так и экономическими потерями. Можно напомнить, что Белоруссия долгие годы зарабатывала на реэкспорте запрещенных в РФ продуктов, а также являлась своеобразным мостом между странами санкционного списка и Россией. Кроме того, высоки и политические риски — в случае проведения единой санкционной политики с Москвой Минск может потерять статус переговорной площадки по Донбассу, что окончательно выведет его за пределы международной жизни в Европе.

Исходя из вышесказанного, можно сделать довольно неутешительный вывод: белорусско-российское сотрудничество после небольшого периода абсолютного взаимопонимания вновь начинает скатываться к прежней системе отношений. Белорусские власти, пройдя острую фазу общественно-политического кризиса внутри страны, оказались не готовы к серьезным переменам в будущем. Официальный Минск снова заговорил о многовекторности, необходимости сохранения прежних отношений со странами Запада, а также невозможности кардинального реформирования политической системы страны.

В свою очередь, в Москве не видят возможности дальнейшего развития отношений с Минском без выполнения белорусской стороной ранее достигнутых договоренностей, понимая, что строительство Союзного государства в сложившихся обстоятельствах будет затруднительным. Как минимум речь идет о недоверии существующей в Белоруссии власти со стороны значительной части общества, которая негативно расценивает любые политические действия Александра Лукашенко. Кроме того, нельзя забывать и том, что у РФ множество собственных проблем не только внутри страны, но и на международной арене. И возлагать на себя еще проблемы белорусских партнеров без четкого понимания выгоды национальным интересам в Кремле, по всей видимости, не собираются.

В то же время Москва не намерена поддерживать противников Лукашенко, о чем прямо заявил Сергей Лавров в Минске. В ином случае Кремлю пришлось бы признать право цветной революции на победу, что абсолютно не соотносится с внешнеполитической доктриной России и чревато серьезными последствиями для нее самой. Поэтому Москва крайне заинтересована в контролируемом транзите власти в Белоруссии, наподобие того, как это происходило в самой России или Казахстане. Проблема заключается в том, что, исходя из нынешнего развития ситуации в союзной республике, все больше становится очевидно, что Александр Лукашенко не собирается отдавать власть никому. Как бы на него ни давили с Запада и что бы ни предлагали в России.