Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Активисты призвали к бойкоту рынка «Столичный»: владельцы из окружения Януковича могут финансировать сепаратизм, — СМИ

Активисты призвали к бойкоту рынка «Столичный»: владельцы из окружения Януковича могут финансировать сепаратизм, — СМИ

Активисты призвали к бойкоту рынка «Столичный»: владельцы из окружения Януковича могут финансировать сепаратизм, — СМИ

Общественные активисты провели акцию возле рынка «Столичный». Они призвали отказаться от покупки и продажи товаров на этом рынке, потому что нынешние владельцы в лице людей Юрия Иванющенко («Енакиевского») могут финансировать сепаратизм на востоке Украины. Об этом сообщают журналисты телеканала «Прямий» с места событий.

По словам представителей Координационного платформы участников Революции достоинства, они не ставят перед собой задачу закрыть рынок, но призывают украинцев бойкотировать его работу.

Убеждать посетителей активисты решили путем информирования: каждому покупателю на рынке выдают листовку с информацией, кому, по мнению участников акции, идут средства.

«А там уже люди самостоятельно должны решить, покупать ли товары на «столичке», — сказали активисты.

Как ранее сообщали активисты ОО «Стоп коррупция», конечными владельцами рынка якобы являются 4 человека из близкого окружения беглого президента Януковича — Юрий Иванющенко, Иван Аврамов, Армен Саркисян и Рустам Абдукадыров.

По данным журналистов-расследователей, эти люди завладели рынком «путем рэкета» еще в октябре 2012 года.

«Сегодня они живут на территории России и имеют ее гражданство. Недавно кредиторы, которые давали немалые средства на развитие рынка подали иск в Киевский хозяйственный апелляционный суд на директора рынка с требованием вернуть кредитные ресурсы», — отметили активисты.

Напомним, ранее бойцы спецподразделения МВД Украины «Корд» в административном здании рынка «Столичный» провели задержания участников массовой перестрелки в Броварах 29 мая 2020.

87 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Президент Армении предлагает правительство согласия и реформу конституции
Президент Армении предлагает правительство согласия и реформу
Из Армении в Нагорный Карабах за сутки вернулся 2 431 человек
Из Армении в Нагорный Карабах за сутки вернулся 2 431 человек
Звездный Instagram: готовимся к зиме и согреваемся теплыми фото
Звездный Instagram: готовимся к зиме и согреваемся теплыми фото
Мясников предсказал гибель от новой эпидемии десятков миллионов людей
Мясников предсказал гибель от новой эпидемии десятков миллионов людей
Путин попросил чиновников-сибиряков надеть шапки
Путин попросил чиновников-сибиряков надеть шапки
Таро-прогноз на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года
Базовый гардероб, модный феминизм и Якутия: смотрим новые лукбуки
Базовый гардероб, модный феминизм и Якутия: смотрим новые лукбуки
В Петербурге бронетранспортер насмерть сбил мужчину
В Петербурге бронетранспортер насмерть сбил мужчину
Трамп объявит об участии в президентских выборах 2024
Трамп объявит об участии в президентских выборах 2024
В Госдуме опровергли информацию о проверках доходов пенсионеров
В Госдуме опровергли информацию о проверках доходов пенсионеров
Посол Израиля в России: Призывы отказаться от вакцины Спутник V» — глупость
Посол Израиля в России: Призывы отказаться от вакцины Спутник V» —
Исчез обнаруженный в штате Юта загадочный монолит
Исчез обнаруженный в штате Юта загадочный монолит

Топ на сегодня

Визит Лаврова в Минск: стороны снова говорят на разных языках?
Визит Лаврова в Минск: стороны снова говорят на разных языках?
В России муж и жена должны поровну делить заботы о доме — опрос
В России муж и жена должны поровну делить заботы о доме — опрос
Английский футболист дважды схватил соперника за пенис и получил дисквалификацию
Английский футболист дважды схватил соперника за пенис и получил
Экс-директор ЦРУ назвал убийство иранского физика терроризмом
Экс-директор ЦРУ назвал убийство иранского физика терроризмом
Сибирячка 2 года чистила зубы "Доместосом" ради голливудской улыбки
Сибирячка 2 года чистила зубы "Доместосом" ради голливудской улыбки

Еще по теме

Активисты в Киеве начали разбирать баррикады у телеканала NewsOne
Активисты движения «Азов» раздали жителям Харькова елки, отобранные у торговцев
Бойкот «Яндекс.Такси» начали таксисты в Москве
Под домом Розенко жгли шины (фото)