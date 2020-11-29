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Иран не даст повода для войны — Пушков об убийстве ученого-ядерщика

Иран не даст повода для войны — Пушков об убийстве ученого-ядерщика

Очевидно, что убийство одного из главных создателей ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде является провокацией, поэтому ответ Ирана на убийство Фахризаде вряд ли будет демонстративным, считает российский сенатор Алексей Пушков.

«Ответ Ирана на убийство Фахризаде вряд ли будет демонстративным. Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана. Ясно, что убийство имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги», — заявил сенатор.

Ранее вооруженные люди напали на Фахризаде в провинции Тегеран, он получил ранение и скончался в больнице. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. МИД Ирана указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт «государственного терроризма».

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что не комментирует заявления властей Ирана.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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