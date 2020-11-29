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Явка на выборах в Приднестровье составила 27,7%

Явка на выборах в Приднестровье составила 27,7%

Итоговая явка избирателей на выборах депутатов Верховного совета Приднестровья и местных органов власти составила 27,7%. Всего проголосовали 113 916 избирателей по республике. Таковы предварительные данные ЦИК республики по завершении голосования 29 ноября.

На 2 декабря предварительно запланировано заседание ЦИК по регистрации избранных депутатов.

Депутат Государственной думы России Андрей Кузьмин, посетивший сегодня несколько избирательных участков в ПМР, заявил, что выборы депутатов всех уровней были организованы на высоком уровне, с исполнением норм Избирательного кодекса и международных требований.

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 45 человек, они боролись за 33 депутатских мандата в своих избирательных округах. Еще около 1 тыс. кандидатов баллотируются в городские, районные и сельские советы.

В парламентских выборах 2015 года приняли участие 47% избирателей. К нынешним выборам власти Приднестровья отменили порог явки.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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