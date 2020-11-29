Экс-директор ЦРУ назвал убийство иранского физика терроризмом

Анастасия Иванова

Бывший глава ЦРУ США Джон Бреннан назвал убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде «преступным деянием» и заявил, что, если за ним стоят власти какой-то страны, то подобный «акт государственного терроризма расценивался бы как вопиющее нарушение международного права».

«Это было преступное деяние и в высшей степени безрассудное. Оно грозит повлечь за собой смертоносное возмездие и новый виток регионального конфликта. Я не знаю, было ли убийство Фахризаде санкционировано или осуществлено иностранными властями. Подобный акт государственного терроризма стал бы вопиющим нарушением международного права и подтолкнул бы другие страны проводить смертоносные нападения на иностранных официальных лиц», — написал в Twitter Бреннан, служивший главой ЦРУ при бывшем президенте США Бараке Обаме.

Он призвал власти Ирана «дождаться возвращения ответственного американского лидерства на международную арену и противостоять желанию ответить на действия предполагаемых виновников».

Бреннан подчеркнул, что такое убийство «сильно отличается от ударов по лидерам террористов и боевикам Аль-Каиды* и ИГ*, против которых можно проводить атаки в соответствии с нормами международного права.

* Запрещенные в России террористические группировки.