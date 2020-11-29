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Когда введут локдаун: в «Слуге народа» назвали даты

Когда введут локдаун: в «Слуге народа» назвали даты

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В депутатской фракции «Слуга народа» уже знают о датах введения в Украине полного локдауна. Депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале проинформировал, что локдаун планируют с 24 декабря по 15 января. То есть жесткий карантин захватит Новый год и оба Рождества и продлится три недели.

Ранее в Кабмине и в Раде не было единого мнения, сколько должен длиться локдаун. Звучали предложения от десяти дней до трех недель и месяца. Единственное, с чем были согласны спикеры, это предложение отложить ужесточение карантина до новогодне-рождественских праздников. Министр культуры предложил украинцам отпраздновать Новый год и Рождество онлайн.

В Минздраве сошлись на том, что локдаун введут, когда ежесуточный прирост новых больных составит 30 тысяч и более.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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