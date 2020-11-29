Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Меланья Трамп напишет книгу, как была первой леди США

Меланья Трамп напишет книгу, как была первой леди США

Первая леди США Меланья Трамп рассматривает возможность написания и публикации мемуаров о ее пребывании в Белом доме. Об этом сообщил в субботу американский интернет-портал Page Six, являющийся развлекательным приложением газеты New York Post.

По сведениям его источников, Меланья Трамп провела ряд встреч, на которых обсуждала эту возможность. С кем именно, не уточняется.

«Мне говорили, что ее супруг подбадривает ее», — приводятся слова источника. По его словам, первая леди США «не уйдет так тихо, как можно было бы подумать».

В материале констатируется, что супруга действующего лидера может получить большие деньги за публикацию книги. Как отметил источник, это «возможность для нее заработать собственные деньги».

Интернет-портал подчеркивает, что выход мемуаров первой леди может вызвать особый интерес, поскольку ранее ее бывший старший советник Стефани Уинстон-Уолкофф также опубликовала книгу. В ней, в частности, утверждается, что первая леди США использовала в служебных целях свои личные электронные почтовые ящики и мессенджеры с возможностью шифрования сообщений.

В октябре Министерство юстиции США обвинило Уинстон-Уолкофф в нарушении соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Захарова ответила министру обороны Германии
Захарова ответила министру обороны Германии
Лунный календарь окрашивания волос на 2021 год
Лунный календарь окрашивания волос на 2021 год
Меланья Трамп напишет книгу, как была первой леди США
Меланья Трамп напишет книгу, как была первой леди США
Гвинет Пэлтроу опубликовала редкое фото с детьми в честь Дня благодарения
Гвинет Пэлтроу опубликовала редкое фото с детьми в честь Дня
Россияне назвали размер трат на новогодние подарки
Россияне назвали размер трат на новогодние подарки
Экс-директор ЦРУ назвал убийство иранского физика терроризмом
Экс-директор ЦРУ назвал убийство иранского физика терроризмом
Перечислены способы сэкономить на бензине зимой
Перечислены способы сэкономить на бензине зимой
Лунный день сегодня 29 ноября 2020 года
Лунный день сегодня 29 ноября 2020 года
Инга Меладзе рассказала о расставании с любимым: "Очень больно, обидно и горько"
Инга Меладзе рассказала о расставании с любимым: "Очень больно,
72 человека умерли от коронавируса за сутки в Москве
72 человека умерли от коронавируса за сутки в Москве
Визит Лаврова в Минск: стороны снова говорят на разных языках?
Визит Лаврова в Минск: стороны снова говорят на разных языках?
Английский футболист дважды схватил соперника за пенис и получил дисквалификацию
Английский футболист дважды схватил соперника за пенис и получил

Топ на сегодня

В сети появились ранее не опубликованные снимки принцессы Дианы
В сети появились ранее не опубликованные снимки принцессы Дианы
В сети появились видео осквернения азербайджанцами армянских могил в Арцахе
В сети появились видео осквернения азербайджанцами армянских могил
В России второй день подряд выявили более 27 тыс. новых зараженных Covid-19
В России второй день подряд выявили более 27 тыс. новых зараженных
МВФ отказался оказывать Украине экстренную финансовую помощь
МВФ отказался оказывать Украине экстренную финансовую помощь
«Энергия» представила проект новой российской орбитальной станции
«Энергия» представила проект новой российской орбитальной станции

Еще по теме

СМИ: Меланья и Ивана Трамп поспорили о статусе «первой леди»
Новая первая леди США намерена вести борьбу над несправедливостью в Интернете
Меланья и Ивана Трамп: спор за титул первой леди
Меланья и Ивана Трамп поспорили о звании «первой леди»