Мощный взрыв в оккупированной Горловке: журналист сообщил о 12 погибших российских военных

Влада Некрасова

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В оккупированной Горловке (Донецкая область) на заводе «Энергомаш» произошло несколько мощных взрывов. Об этом говорится в сообщении журналиста Андрея Цаплиенко в Telegram.

По его данным, в результате взрыва были уничтожены зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ», а также боеприпасы к ним.

«Сумма ущерба оценивается в 80 млн долларов. Погибли 12 российских военнослужащих, в том числе майор ВС РФ. Из Москвы, для расследования причины взрывов, в Горловку выехала специальная следственная группа Генпрокуратуры РФ. На сегодняшний момент Горловка, которая находится под контролем россиян, осталась без противовоздушной обороны. Украинская сторона проверяет эту информацию», — написал Цаплиенко.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году на металлургическом заводе в неподконтрольном правительству городе Енакиево на Донетчине в результате крупной производственной аварии произошел взрыв и возник пожар.

Фото: Telegram Андрея Цаплиенко