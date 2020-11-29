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Мощный взрыв в оккупированной Горловке: журналист сообщил о 12 погибших российских военных

Мощный взрыв в оккупированной Горловке: журналист сообщил о 12 погибших российских военных

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В оккупированной Горловке (Донецкая область) на заводе «Энергомаш» произошло несколько мощных взрывов. Об этом говорится в сообщении журналиста Андрея Цаплиенко в Telegram.

По его данным, в результате взрыва были уничтожены зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ», а также боеприпасы к ним.

«Сумма ущерба оценивается в 80 млн долларов. Погибли 12 российских военнослужащих, в том числе майор ВС РФ. Из Москвы, для расследования причины взрывов, в Горловку выехала специальная следственная группа Генпрокуратуры РФ. На сегодняшний момент Горловка, которая находится под контролем россиян, осталась без противовоздушной обороны. Украинская сторона проверяет эту информацию», — написал Цаплиенко.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году на металлургическом заводе в неподконтрольном правительству городе Енакиево на Донетчине в результате крупной производственной аварии произошел взрыв и возник пожар.

Фото: Telegram Андрея Цаплиенко

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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