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Папа Римский возвел в сан кардинала афроамериканца

Папа Римский возвел в сан кардинала афроамериканца

Папа Римский Франциск возвел в сан кардинала предстоятеля архидиоцеза Вашингтона архиепископа Уилтона Грегори. Это первый случай, когда понтифик возводит в сан кардинала афроамериканца, сообщает The Washington Post.

Кардинал — духовное лицо, которое в церковной иерархии Римско-католической церкви следует за понтификом. Этот сан даст Грегори возможность — до того, как ему исполнится 80 лет — избирать нового папу Римского, если Франциск умрет или отречется от престола, отмечает ТАСС.

Как отметил Грегори, он надеется стать «голосом афроамериканского сообщества в ушах папы Римского».

«Среди людей, которые поздравили меня и пожелали мне всего наилучшего, друзей и коллег, я слышал: „Давно пора“. Но это также важное признание того, что афроамериканская, черная католическая община является важным компонентом более крупной, универсальной церкви», — сказал кардинал.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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