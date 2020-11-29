Папа Римский возвел в сан кардинала афроамериканца

Влада Некрасова

Папа Римский Франциск возвел в сан кардинала предстоятеля архидиоцеза Вашингтона архиепископа Уилтона Грегори. Это первый случай, когда понтифик возводит в сан кардинала афроамериканца, сообщает The Washington Post.

Кардинал — духовное лицо, которое в церковной иерархии Римско-католической церкви следует за понтификом. Этот сан даст Грегори возможность — до того, как ему исполнится 80 лет — избирать нового папу Римского, если Франциск умрет или отречется от престола, отмечает ТАСС.

Как отметил Грегори, он надеется стать «голосом афроамериканского сообщества в ушах папы Римского».

«Среди людей, которые поздравили меня и пожелали мне всего наилучшего, друзей и коллег, я слышал: „Давно пора“. Но это также важное признание того, что афроамериканская, черная католическая община является важным компонентом более крупной, универсальной церкви», — сказал кардинал.