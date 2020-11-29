«Предатель!» Кашпировский якобы сорвался на возможного сына

Влада Некрасова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Жителя Борисполя Алексея Фуштея, который считает себя сыном Анатолия Кашпировского, сам психотерапевт назвал предателем.

В Instagram-аккаунте Фуштея, появилось видео, в котором мужчина сообщил, что иска против Кашпировского в суд не было бы, если бы тот нормально отреагировал на новость о своем отцовстве.

«Этого бы иска не было, если бы он нормально захотел со мной встретиться, увидеться. Еще и мать мою начали в комментариях оскорблять», — рассказал Алексей Фуштей в эфире росТВ.

«Тебе тоже удачи против меня в суде, предатель. Ты как в „Тарасе Бульбе“ отца родного предал», — так якобы психотерапевт обратился к Фуштею.

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Напомним, у Анатолия Кашпировского есть один официальный сын — Сергей, дочь психотерапевта Елена погибла в Канаде 2 года назад. Алексей Фуштей подал иск против Кашпировского в Бориспольский суд, а тот переадресовал его в Россию.

Фото tovarysh. life/