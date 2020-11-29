Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » «Предатель!» Кашпировский якобы сорвался на возможного сына

«Предатель!» Кашпировский якобы сорвался на возможного сына

«Предатель!» Кашпировский якобы сорвался на возможного сына

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Жителя Борисполя Алексея Фуштея, который считает себя сыном Анатолия Кашпировского, сам психотерапевт назвал предателем.

В Instagram-аккаунте Фуштея, появилось видео, в котором мужчина сообщил, что иска против Кашпировского в суд не было бы, если бы тот нормально отреагировал на новость о своем отцовстве.

«Этого бы иска не было, если бы он нормально захотел со мной встретиться, увидеться. Еще и мать мою начали в комментариях оскорблять», — рассказал Алексей Фуштей в эфире росТВ.

«Тебе тоже удачи против меня в суде, предатель. Ты как в „Тарасе Бульбе“ отца родного предал», — так якобы психотерапевт обратился к Фуштею.

[media=//www.instagram.com/tv/CIDItexJ2nr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Напомним, у Анатолия Кашпировского есть один официальный сын — Сергей, дочь психотерапевта Елена погибла в Канаде 2 года назад. Алексей Фуштей подал иск против Кашпировского в Бориспольский суд, а тот переадресовал его в Россию.

Фото tovarysh. life/

119 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Посол Израиля в России: Призывы отказаться от вакцины Спутник V» — глупость
Посол Израиля в России: Призывы отказаться от вакцины Спутник V» —
Исчез обнаруженный в штате Юта загадочный монолит
Исчез обнаруженный в штате Юта загадочный монолит
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020
Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Надежда Михалкова с детьми и другие на открытии ГУМ-катка в Москве
Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Надежда Михалкова с детьми и другие
Папа Римский возвел в сан кардинала афроамериканца
Папа Римский возвел в сан кардинала афроамериканца
Конец ретро-Нептуна 29 ноября 2020 года: три Знака Зодиака обретут уверенность и деньги
Конец ретро-Нептуна 29 ноября 2020 года: три Знака Зодиака обретут
Рогозин объяснил, чем Роскосмос круче NASA
Рогозин объяснил, чем Роскосмос круче NASA
Битва платьев: Келли Кларксон против Кейт Хадсон
Битва платьев: Келли Кларксон против Кейт Хадсон
Иран не даст повода для войны — Пушков об убийстве ученого-ядерщика
Иран не даст повода для войны — Пушков об убийстве ученого-ядерщика
На Новый год россияне собираются потратить не больше, чем в прошлом году
На Новый год россияне собираются потратить не больше, чем в прошлом
Минюст США разрешил газовые камеры и расстрел
Минюст США разрешил газовые камеры и расстрел
Ось катастроф с 30 ноября по 4 декабря 2020 года
Ось катастроф с 30 ноября по 4 декабря 2020 года

Топ на сегодня

В России второй день подряд выявили более 27 тыс. новых зараженных Covid-19
В России второй день подряд выявили более 27 тыс. новых зараженных
Визит Лаврова в Минск: стороны снова говорят на разных языках?
Визит Лаврова в Минск: стороны снова говорят на разных языках?
В ДТП под Владимиром погибли трое полицейских
В ДТП под Владимиром погибли трое полицейских
Появилось видео гибели троих сотрудников ДПС во Владимирской области
Появилось видео гибели троих сотрудников ДПС во Владимирской области
Крымский депутат об увиденном в Карабахе: Это дилетантство и предательство
Крымский депутат об увиденном в Карабахе: Это дилетантство

Еще по теме

Украина хочет получить ДНК Кашпировского через российский суд
Кашпировский подал в суд на Первый канал
Объявился внебрачный сын Анатолия Кашпировского
Кашпировский передумал считать коллаж с котом ущербом репутации