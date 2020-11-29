Пресс-секретарь Зеленского рассказала о застреленной бабушкиной подружке

Алексей Вольцев

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, которая недавно оскандалилась своими постами в соцсетях, рассказала семейную историю о Голодоморе.

Мендель вспомнила рассказ своей бабушки о подружке, которую родители в страшные дни голода ночью отправили собирать колоски, потому что ребенка было меньше видно.

«Я до сих пор вижу свою бабушку то во дворе, то у печки в доме, то как она перебирает свеклу и невольно вспоминает ту историю. И всегда на ее глазах стояли слезы. Она вздыхала, вытирала мозолистой сельской рукой глаза и продолжала: в ту ночь была облава, тело ребенка принесли домой — видно, подстрелили, утром ее уже не было в живых», -пишет журналистка в Facebook.

«Страна, пережившая голод, должен бороться против голода в мире», — считает Мендель, уточняя, что наша страна находится среди лидеров экспортеров сельхозпродукции.

Напомним, в День памяти Голодомора некоторые украинцы рядом с зажженной свечой выставили оружие как напоминание о том, что себя и страну нужно защищать.