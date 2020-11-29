Президент Армении предлагает правительство согласия и реформу конституции

Влада Некрасова

Находящийся с частным визитом в Москве президент Армении Армен Саркисян встретился с группой представителей российской армянской общины. Как сообщает пресс-служба Саркисяна, «участники встречи хотели непосредственно от президента Армении узнать о последних развитиях вокруг Арцаха и создавшейся в Армении ситуации, а также о путях выхода из ситуации, представляя также свои предложения».

Президент Армении сообщил, что до приезда в Москву посетил ряд арабских стран и встречался с представителями армянской общины.

«При встрече в каждой общине мы делились своей болью, многие были рассержены, выдвигали требования. Обязанность президента — выслушать всё это и поделиться замечаниями», — сказал он.

Участники встречи отмечали, что нынешнее правительство должно уйти, потому что «происходящее в Армении — национальная катастрофа». Речь шла также об озвученном на днях президентом предложении о внеочередных парламентских выборах, а до выборов Саркисян предлагает создать правительство национального согласия.

«Недовольство высказано также относительно президента и президентского института, в то же время отмечено, что это единственный в Армении властный институт, который чётко высказал свою позицию, призвал правительство подать в отставку. Сказано также, что в дни войны диаспора продемонстрировала беспрецедентную сплочённость и преданность, а теперь испытывает глубокое разочарование, особенно когда видит, что неопределённость продолжается, и нет чёткой программы выхода из кризиса. Высказана точка зрения, что отставка правительства и формирование правительства согласия станет стимулом для восстановления доверия. Прозвучало предложение также относительно углубления отношений с Россией», — сообщает пресс-служба Саркисяна.

Отвечая на вопросы, «которые часто также были из области эмоций», президент сказал, что осознавая большую боль потери и громадный размер беды, понимает чувства людей, их негодование и критику:

«Наши молодые люди действительно герои. Потеряны тысячи жизней, что является трагедией. У нас множество раненных. Ситуация в больницах очень тяжёлая, сейчас никто больше не обращает внимания на коронавирус».

Говоря о ситуации в стране, президент подчеркнул:

«В любой стране, где происходит подобная большая трагедия, есть решение: правительство, которое привело к этому, должно уйти. Если политический деятель силён, он может потом вернуться. Прошлые выборы были 2,5 лет назад, когда страна была совершенно другой. Сейчас мы живём в другой стране».

По его словам, нельзя оценивать кризис в стране числом людей на площади в Ереване.

«Ни в коем случае не согласен, что нужно оценивать кризис, учитывая только число людей, собравшихся на площади. Если бы на площади вообще никого не было, это бы значило, что кризиса нет? Посмотрите вокруг себя, мы все в кризисной ситуации. Это не кризис страны, государства, а кризис нации: правозащитный, психологический, финансовый, экономический, гуманитарный. Не все вернутся в Карабах, часть людей останется в Армении. Кто будет о них заботиться или помогать? То есть в первую очередь нужно принять, что у нас есть кризис, а это значит, что мы не сможем продолжать так, как прежде. Армения отныне другая страна. Даже другая по сравнению с той Арменией, которая была 27 сентября», — заявил президент.

Саркисян предлагает «цивилизованный путь — внеочередные выборы, временное правительство национального единства».

«Это не означает, что каждая партия должна в нём иметь министра. Кто-то всеми уважаемый формирует, и предпочтительно, чтобы это правительство было технократическим. Это правительство должно работать полгода или год, до новых выборов, когда народ снова даст мандат какой-либо силе. За этот период нужно также провести референдум. Обязательно нужно или поменять Конституцию или эту Конституцию нужно сделать более человечной», — предлагает Саркисян.

Касаясь того факта, что о подписании трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху он узнал из прессы, президент сказал:

«Я считаю, что это крушение государственности. Оно рушится не в тот один день, а на протяжении лет. Для меня самая большая боль в том, что в течение 2,5 лет использовалось около 5% моего потенциала. Не по той причине, что я не предлагал или настаивал, а потому что таковы наши Конституция и государство».

Должно быть равновесие между парламентом, правительством и президентским институтом, подчёркивает президент.

«Даже если мы останемся парламентской страной, президент должен избираться народом. У нас в стране на все должности назначает парламент, а где равновесие? Почему мы удивляемся, что имеем то, что имеем?» — сказал Саркисян.

Говоря о следующем премьере Армении, Саркисян отметил, что он должен быть честным человеком и все ему должны помочь.

«В мире нет такого человека, кто может в одиночку поставить на ноги эту страну. Мы все вместе должны заниматься этим делом, должны иметь программу и помощь наших настоящих друзей, в первую очередь, России. Есть президентский институт. Президент не хочет становиться премьер-министром. У меня нет притязаний, я никому не конкурент. Хочу, чтобы наша страна была стабильной, потому что нестабильная страна будет означать, что завтра снова начнётся война. Свою роль я вижу в следующем: помочь нашей общественности выйти из этого тяжёлого положения», — сказал Армен Саркисян.

Подводя итоги встречи, он отметил, что можно потерпеть поражение в войне, но нельзя потерять своё достоинство.

«Нашей силой должно быть то, чтобы в этих трудных условиях, сплотившись, встать на ноги. У нас есть легенды, и самое плохое, когда начинаешь верить сочинённым тобою же легендам. Это приводит к тому, что вместо строительства армии, верим, что имеем армию, начинаем верить, что у нас есть экономика, в том случае, когда её нет, начинаем верить, что у нас есть свободная пресса…» — сказал он.

После этих слов президента последовала реплика одного из участников встречи:

«Вы не представляете: сейчас мы все здесь вместе говорим, а полчаса назад в ереванской прессе написали, что вас во дворе церкви встретили выкрикивая „предатель“, и что на встрече с вами почти не было людей, а пришедшие уходили со встречи».

«Вы, наверное, знаете, кто это пишет», — ответил Саркисян.